大馬天后「62歲爸戀上小30歲女」　小三照片曝光她傻了：是我同學

▲「馬來小天后」茜拉（左）的父親遭爆愛上她的高中同學（右）。（組圖／翻攝自微博、IG）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞曾在《我是歌手》節目中一鳴驚人的「馬來小天后」茜拉（Shila Amzah），近日傳出家變的消息。她的母親薩曼 （Fauziah Sarman）最近爆料，茜拉的父親已娶了第二任妻子，而這名破壞他們家庭的小三竟是茜拉高中時的同校好友，讓茜拉一家都非常震驚。

綜合當地媒體報導，出生於音樂世家的茜拉，父親是80年代被譽為「大馬張學友」的著名男歌手安迪拉拉（ND Lala）。他1989年娶了當時的女明星薩曼後，生下茜拉和3名兒女。

不過，薩曼3日突然在網上po出一張照片，爆料安迪拉拉最近已二度結婚，而破壞他們家庭的小三就是照片中名叫茜蒂（Siti Munirah Abd Ghani）的女子。從照片可見，這名女子的長相清秀，年紀也十分年輕，看起來與62歲的安迪拉拉有一定的年紀差。

▲茜拉曾在IG尋找這名高中同學。（圖／翻攝自IG）

更令人驚訝的是，茜拉一家人此前就已和茜蒂非常熟悉，因為茜蒂其實是茜拉高中時的同校同學，2人關係密切，而且茜蒂經常會在特別的場合拜訪茜拉一家。由於茜拉不久前也曾在Instagram上發文尋找茜蒂，因此當地媒體相信，這2件事有所關聯。

茜拉同樣也是歌手的妹妹莎達（Syada），9日也在網上悲傷表示，自己已沒有任何管道可以和爸爸聯絡，但她還是想祝爸爸生日快樂，並謝謝父親的養育之恩。不過她也強調，「從今以後我的帳號不會再有你的照片，因為你再一次地選擇了離開，你沒有選擇我們」。