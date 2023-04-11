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嘉義水上國中籃球隊嘉義第一　授旗出征全國賽

▲▼ 嘉義縣水上國中籃球隊授旗出征 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣水上國中籃球隊授旗出征全國賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上國中參加教育部中等學校籃球聯賽國女組以嘉義縣第一名及南區第二挺進全國決賽，4/11上午舉行授旗誓師儀式 ，立委蔡易餘、鄉長林緗亭及議員出席勉勵孩子並加碼完賽後招待看電影吃套餐看明星球賽鼓勵孩子繼續為嘉義縣爭取最高榮耀。

▲▼ 嘉義縣水上國中籃球隊授旗出征 。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上國中籃球隊在縣長翁章梁大力推動學校體育及教育處全力支持下，透過校長洪文祥的用心領導下，與地方人士(議員,代表,村長等）關心及緊密的連結，更獲得蔡易餘立委的支持與林緗亭鄉長的大力相挺，讓水上國中成為全國他校籃球隊的傳統勁敵，更是成為嘉義縣體育發展的重點學校。

洪文祥表示，球隊男、女籃都有穩定的成績，又加上學生來自全國各地，看著孩子離鄉背景的為自己夢想前進，又不失去當學生的本質而努力打拼，因此給予孩子滿滿的照顧，使其有效的學習,正確的發展將成為最強大的後盾，「不斷超越自我，是一種生命態度！」。

▲▼ 嘉義縣水上國中籃球隊授旗出征 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林緗亭表示，感謝教練與孩子共同努力強化球隊成長的競爭力，打進全國賽一直是重要發展指標，比賽過程球技切磋更是球隊成長的重要養分，水中籃球隊絕對有信心能邁向更高一層里程碑，成為水上的驕傲。

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關鍵字：

水上國中籃球隊

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