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男女籃晉級全國決賽　翁章梁加菜金致贈水上國中激勵選手

▲▼ 水上國中男、女籃雙雙晉級全國決賽 翁章梁贈加菜金激勵選手。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 水上國中男、女籃雙雙晉級全國決賽 翁章梁贈加菜金激勵選手。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上國中籃球隊創佳績，分別以男籃南區第二、女籃南區第三雙雙晉級全國決賽，在全國各縣市籃球隊中同校男女籃球隊同時進入全國賽很罕見，縣長翁章梁12日下午前往水上國中授旗並致贈加菜金，信心喊話盼凱旋而歸，而水上國中回贈翁縣長人偶，感謝縣長為學生付出。

▲▼ 水上國中男、女籃雙雙晉級全國決賽 翁章梁贈加菜金激勵選手。（圖／嘉義縣政府提供）

水上國中籃球隊成立發展10餘年，是縣內籃球名校，近年於國中籃球聯賽締造嘉義縣12連霸紀錄，無人能破，期間也進入全國決賽多次，103學年拿下全國季軍，109學年更以南區第一名之姿勇闖全國決賽一舉拿下亞軍，打破嘉義縣歷年紀錄。

▲▼ 水上國中男、女籃雙雙晉級全國決賽 翁章梁贈加菜金激勵選手。（圖／嘉義縣政府提供）

校長洪文祥說，體育班以籃球、田徑及網球三項為重點發展項目，也針對籃球申請一位專任運動教練指導，透過專業課程訓練規劃、鍛鍊體能與球技，配合優質運動場館才能有傲人的成績。

此外，球員課業學習部分也不馬虎，除平常上課學習外也有專人課業輔導，學業成績不輸人，曾有球員在國中會考取得4A錄取第一志願，證明體育與學業兼備，真正落實多元適性學習發展。

翁章梁指出，體育賽事可以凝聚很多人的心，上次的全國賽也牽動很多在地人關心比賽結果，對於地方團結有正面幫助，希望這次他們也可以拿出最好的實力取得最好的成績。

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