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社會 社會焦點 保障人權

台南大媽「螃蟹式硬切」…救護車被迫要讓她！　警要開罰了

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊安定消防分隊，4月10日執行救護任務，鳴笛閃警示燈，載送傷患要到佳里奇美醫院時，有1名騎機車中年女子，以螃蟹式逆向橫切，硬是不禮讓救護車，橫騎跨越車道到對向商店，迫使救護車減速駛入逆向車道閃避，最後救護車仍平安完成送醫任務，惟該婦人不禮讓救護車行為險些害人害命。

▲台南市消防局安定分隊執行救護任務，鳴笛閃警示燈，載送傷患要到佳里奇美醫院時，突然有1名騎機車的中年女子，以螃蟹式橫切，硬是不禮讓救護車。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲台南市消防局安定分隊執行救護任務，突然有1名騎機車的中年女子，以螃蟹式橫切，硬是不禮讓。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

▲台南市消防局安定分隊執行救護任務，鳴笛閃警示燈，載送傷患要到佳里奇美醫院時，突然有1名騎機車的中年女子，以螃蟹式橫切，硬是不禮讓救護車。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）▲台南市消防局安定分隊執行救護任務，鳴笛閃警示燈，載送傷患要到佳里奇美醫院時，突然有1名騎機車的中年女子，以螃蟹式橫切，硬是不禮讓救護車。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）▲台南市消防局安定分隊執行救護任務，鳴笛閃警示燈，載送傷患要到佳里奇美醫院時，突然有1名騎機車的中年女子，以螃蟹式橫切，硬是不禮讓救護車。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

台南市消防局第四大隊指出，當時安定消防分隊救護車係接欲送1名80多歲長者要去佳里奇美醫院就醫，救護人員駕駛救護車依規定一路鳴笛、打開警示燈急駛送醫，惟就快到醫院時，卻發現前方有1名騎機車的婦人，似乎對救護車鳴笛聲充耳不聞，毫無禮讓救護車的意思，從機慢車車道，以螃蟹式橫切欲橫過馬路，救護人員雖按喇叭示警，但該婦人還是硬不禮讓救護車，橫越雙黃線車道到對向的一家商店門口停車，救護車因車上載病患不敢急停，而採取減速閃躲方式，開到對向車道再駛回正確車道，最後有驚無險平安將患者送抵醫院。

▲佳里分局交通組長張永坤表示，該名女騎士不禮讓救護車、跨越雙黃線逆向行駛，依法可處最高5400元的罰鍰，還會因為沒禮讓救護車吊銷駕照。（圖／記者林悅翻攝）

▲佳里分局交通組長張永坤表示，該名女騎士不禮讓救護車、跨越雙黃線逆向行駛，依法可處最高5400元的罰鍰，還會因為沒禮讓救護車吊銷駕照。（圖／記者林悅翻攝）

佳里分局交通組長張永坤表示，該名女騎士違規行為依道路交通管理處罰條例第45條第2項不禮讓救護車可處駕駛人新台幣3千6百元並吊銷駕駛執照；跨越雙黃線逆向行駛，依45條第1項第3款可處駕駛人新台幣6百元至1千8百元，依法可處最高5400元的罰鍰，還會因為沒禮讓救護車吊銷駕照，警方將依法查處，並呼籲用路人，遇救護車執行公務，請禮讓救護車先行，以免害人害己！

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