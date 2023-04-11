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五楊高架北上桃園路段7車追撞　未保持安全距離釀禍

▲五楊高架北上43.9公里處桃園路段今天上午7時39分許發生7車連環車禍，造成後方嚴重回堵。（圖／翻攝自高公局網站）

▲國道一號五楊高架北上43.9公里處桃園路段，上午7時39分許發生7車連環車禍，造成後方嚴重回堵。（圖／翻攝自高公局網站）

記者沈繼昌／桃園報導

五楊高架北上43.9K處亦即桃園路段今（11）日上午7時許發生7車連環追撞意外，國道一隊警方現場封鎖內側高乘載車道與內側車道進行處理，由於是上班尖峰時期也造成後方嚴重圍堵，所幸並無人員受傷。警方指出，經初步研判，疑似未保持行車安全距離釀成事故，7車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲五楊高架北上43.9公里處桃園路段今天上午7時39分許發生7車連環車禍，警方找來拖吊車將事故轎車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻）

▲國道一號五楊高架北上43.9公里處桃園路段今天上午7時39分許發生7車連環車禍，警方找來拖吊車將事故轎車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻，下同）

國道一隊指出，這起五楊高架連環車禍事故發生於今天上午7時39分，地點位於五楊高架北上43.9公里處，亦即桃園市北上路段，7輛轎車追撞後停放於高乘載車道與內側車道，警方初步封閉高乘載與內側2車道處理，所幸7輛車駕駛與乘客均未受傷，事故現場已於上午8時07分完成排除。

▲五楊高架北上43.9公里處桃園路段今天上午發生7車連環車禍，拖吊車將事故轎車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻）

經過警方初步調查研判，疑似7車未保持行車安全距離造成事，7車駕駛酒測值均為零，現場亦無人受傷與受困，警方已請駕駛當事人到泰山分隊處理肇事事故調查，至於真正事故原因仍待警方進一步調查釐清。

 ▲五楊高架北上43.9公里處桃園路段今天上午發生7車連環車禍，拖吊車將事故轎車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻）

國道一隊表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，肇事駕駛除將處罰新台幣3,000至6,000元，若因肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。籲請用路人應遵守交通安全規則，依速限行車且保持安全距離，隨時注意前方動態，切記勿疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛與乘客均應繫妥安全帶，以維持行車安全。

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