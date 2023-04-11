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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾東錦上任百日首波人事異動　5局、處長換人做

▲▼鍾東錦就任苗栗縣長近4個月，11日宣布第一波局、處首長人事調整，5名新任處長，4月17日上任。（圖／記者蔡文淵攝）

▲鍾東錦就任苗栗縣長近4個月，11日宣布第一波局、處首長人事調整，5名新任處長，4月17日上任。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦上任將屆4個月，初期為求人事安定並確保政策延續，未作任何人事調整，惟部分局處長退休，並考量局處首長個人身體健康狀況與常態性輪調等因素，今(11)日宣布６單位主管人事異動，異動單位包含財政處、民政處、地政處、勞工及青年發展處、計畫處以及文化觀光局，除文化觀觀局外，５名處長為新任。

鍾東錦表示，此次人事調動，主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，並開拓更具前瞻性之縣政願景，期許局處主管們不僅在各自領域發揮專才，也能做好縣府團隊間的橫向聯繫工作。

調動名單如下：
財政處處長 蔡佳慧 調任參議
財政處副處長 郭春美 陞任財政處處長
民政處副處長 王淑馨 調任財政處副處長
簡任秘書 呂岸霖 調任民政處副處長
苗栗地政事務所主任 賴偉君 陞任地政處處長
文化觀光局副局長 王浩中 陞任勞工及青年發展處處長
簡任秘書 蔡貴香 調任勞工及青年發展處副處長
簡任秘書 黃國敏 陞任計畫處處長
行政處專員 巫恒昭 陞任民政處處長
參議 黃智群 調任文化觀光局副局長
民政處處長 彭基山 調任參議
地政處處長 賴鈞敏 調任簡任秘書
勞工及青年發展處處長 彭德俊 調任簡任秘書
勞工及青年發展處副處長 涂榮輝 調任簡任秘書
以上人員均於4月17日生效就任。

據了解，苗栗縣政府共計21局、處，這次調整6局處人事，調整幅度在3成以內，而且僅有新任民政處長巫恆昭不是原縣府團隊，算是微調。鍾東錦強調，因應時代潮流變遷與數位化科技趨勢，苗栗縣必須邁入「智慧化城市」，才能充分提供縣民即時且適切的公共資訊與便民服務，期盼與縣府團隊攜手共同戮力以赴，展現「以民為本」的服務態度，穩定帶領鄉親邁向苗栗新願景。

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