快訊／北市警122中高階幹部異動　他上班喝酒飆罵部屬被拔官

▲北市警局30日發布中、高階幹部異動，備受矚目的少年長邱子珍調任。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局30日「終於」發布高階、中階幹部升遷、調整異動，其中備受爭議的少年隊長邱子珍，在少年隊、婦幼隊「輪流」擔任隊長10年之久，也在此次的調整名單中，調任市警局犯罪預防科專員，少年隊長職務則由中山分局偵查隊長郭建成升任。

刑事部分，出缺的中山分局偵查隊長則由松山分局偵查隊長林弘基接手，松山分局則是由文山二分局偵查隊長蔡致然出任，另外，北市警局也針對3線1星的高階幹部以下逐一檢討調整，預計在4月1日完成報到手續。

文山一分局偵查隊長葉錦洲，也因為利用勤務時間上班喝酒，返回辦公室還飆罵同仁，因此也改調北市警局通訊隊管理組組長，文山一分局、文山二分局偵查隊長則由接任曾逸群、袁雲澂接任。

此次調動為六都最慢，原本要大幅度的進行調整，但是因為少年隊長邱子珍陸續遭人檢舉濫用公積金等問題，原本邱遞出退休報告，但後來又改口面對挑戰，北市警局也考量其調任位子，所以拖延至今才發布異動。

異動名單如下：

1. 本局保安科科長林基田調任本局保防科科長

2. 本局督察室督察兼特種警衛股股長于增祥調任本局保安科科長

3. 本局後勤科專員(第四序列)黃志成調任本局督察室督察

4. 本局士林分局副分局長林至聰陞任本局後勤科專員(第四序列)

5. 本局內湖分局副分局長蔡煉勇調任本局士林分局副分局長

6. 本局交通警察大隊副大隊長許卜仁調任本局內湖分局副分局長

7. 本局中正第一分局交通組組長鄭榮安陞任本局交通警察大隊副大隊長

8. 本局督察室督察兼行政股股長王清海調任本局行政科科長

9. 本局督察室專員(第四序列)陳勇華調任本局督察室督察

10. 本局法規室專員(第五序列)王芳美陞任本局法規室專員(第四序列)

11. 本局少年警察隊隊長邱子珍調任本局犯罪預防科專員(第五序列)

12. 本局中山分局偵查隊隊長郭建成陞任本局少年警察隊隊長

13. 本局中正第二分局副分局長胡幼麟陞任本局資訊室主任

14. 本局保安警察大隊副大隊長李瑞泰調任本局中正第二分局副分局長

15. 本局婦幼警察隊隊長張櫻嬌調任本局保安警察大隊副大隊長

16. 本局中正第一分局督察組組長李秉蒼陞任本局婦幼警察隊隊長

17. 內政部警政署督察室專員張舜南調任本局南港分局副分局長

18. 本局文山第二分局督察組組長陳志傑調任本局信義分局督察組組長

19. 本局督察室督察員吳國鍵調任本局文山第二分局督察組組長

20. 本局捷運警察隊督察組組長張翊軒調任本局中正第一分局督察組組長

21. 本局督察室督察員張育豪調任本局捷運警察隊督察組組長

22. 本局松山分局交通組組長林榮峰調任本局中正第一分局交通組組長

23. 本局交通警察大隊行政組組長鄭培淩調任本局松山分局交通組組長

24. 本局交通警察大隊勤務指揮中心主任胡谷展調任本局交通警察大隊行政組組長

25. 本局勤務指揮中心警務正黃明正調任本局交通警察大隊勤務指揮中心主任

26. 本局大安分局防治組組長劉誌雄調任本局士林分局民防組組長

27. 本局松山分局防治組組長洪淑玲調任本局大安分局防治組組長

28. 本局中正第二分局防治組組長黃嚴禾調任本局松山分局防治組組長

29. 本局萬華分局民防組組長吳新竹調任本局中正第二分局防治組組長

30. 本局交通警察大隊總務組組長蔡尚營調任本局萬華分局民防組組長

31. 本局保安科警務正周珈宇調任本局交通警察大隊總務組組長

32. 本局通信隊管理組組長劉得焜調任本局文山第一分局保防組組長

33. 本局文山第一分局偵查隊隊長葉錦洲調任本局通信隊管理組組長

34. 本局刑事警察大隊偵查第一隊隊長曾逸群調任本局文山第一分局偵查隊隊長

35. 本局刑事警察大隊預防組組長曾文勇調任本局刑事警察大隊偵查第一隊隊長

36. 本局防治科查察股股長林永松調任本局南港分局民防組組長

37. 本局保防科警務正張素鳳調任本局防治科查察股股長

38. 本局婦幼警察隊副隊長劉志剛調任本局內湖分局民防組組長

39. 本局文山第一分局行政組組長黃贏慧調任本局婦幼警察隊副隊長

40. 本局保安科警務正江增健調任本局文山第一分局行政組組長

41. 本局保防科警務正謝銘哲調任本局內湖分局秘書室主任

42. 本局松山分局偵查隊隊長林弘基調任本局中山分局偵查隊隊長

43. 本局文山第二分局偵查隊隊長蔡致然調任本局松山分局偵查隊隊長

44. 本局刑事警察大隊偵查組組長袁雲澂調任本局文山第二分局偵查隊隊長

45. 本局秘書室機要股股長蔡漢政調任本局刑事警察大隊偵查組組長

46. 本局督察室督察員黃柏鈞調任本局秘書室機要股股長

47. 本局保安科警務正許文彥調任本局後勤科庶務股股長

48. 本局秘書室研考股股長柯巧心調任本局後勤科裝備股股長

49. 本局公共關係室警務正蔡仁華調任本局秘書室研考股股長

50. 本局犯罪預防科警務正謝宗志調任本局犯罪預防科預防股股長

51. 本局刑事警察大隊司法組組長陳宜宏調任本局法規室法制作業股股長

52. 本局後勤科綜合股股長黃亮凱調任本局刑事警察大隊司法組組長

53. 本局後勤科警務正連財顧調任本局後勤科綜合股股長

54. 本局中山分局民防組組長王立賢調任本局信義分局保防組組長

55. 本局信義分局保防組組長林文周調任本局中山分局民防組組長

56. 本局督察室警務正劉熙能調任本局督察室督察員

57. 本局犯罪預防科警務正辜欽祥調任本局督察室警務正

58. 本局督察室警務正周永健調任本局督察室督察員

59. 本局後勤科警務正陳良勇調任本局督察室警務正

60. 本局督察室警務正黃琦鈞調任本局督察室督察員

61. 本局後勤科警務正黃鉅增調任本局督察室警務正

62. 本局行政科警務正王明祝調任本局保防科警務正

63. 本局犯罪預防科警務正陳瑞明調任本局行政科警務正

64. 本局法規室警務正馮忠堂調任本局保防科警務正

65. 本局防治科警務正黃升揮調任本局保安科警務正

66. 本局行政科警務正張義和調任本局保安科警務正

67. 本局後勤科警務正謝育銘調任本局保安科警務正

68. 本局秘書室警務正胡金龍調任本局勤務指揮中心警務正

69. 本局秘書室警務正陳振翔調任本局公共關係室警務正

70. 本局萬華分局督察組督察員陳慶穰陞任本局後勤科警務正

71. 本局中山分局中山一派出所警務員兼所長楊坤龍陞任本局防治科警務正

72. 本局南港分局玉成派出所警務員兼所長駱伯舟陞任本局犯罪預防科警務正

73. 本局中山分局大直派出所警務員兼所長黃敏陞任本局法規室警務正

74. 本局大安分局偵查隊警務員兼副隊長周維強陞任本局秘書室警務正

75. 本局松山分局松山派出所警務員兼所長羅秀成陞任本局秘書室警務正

76. 本局交通警察大隊中隊長黃汝華陞任本局犯罪預防科警務正

77. 本局大同分局建成派出所警務員兼所長黃俊國陞任本局犯罪預防科警務正

78. 本局松山分局中崙派出所警務員兼所長黃建彰陞任本局犯罪預防科警務正

79. 本局北投分局長安派出所警務員兼所長高崇人陞任本局行政科警務正

80. 本局松山分局偵查隊警務員兼副隊長陳重仁陞任本局後勤科警務正

81. 本局大安分局和平東路派出所警務員兼所長歐能仁陞任本局後勤科警務正

82. 本局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長洪志恒陞任本局後勤科警務正

83. 本局松山分局警備隊隊長戴嘉烈調任本局中山分局警備隊隊長

84. 本局保安警察大隊副中隊長吳文城調任本局保安警察大隊中隊長

85. 本局刑事警察大隊警務員李真旺調任本局保安警察大隊副中隊長

86. 本局交通警察大隊警務員吳庭有調任本局交通警察大隊中隊長

87. 本局南港分局警備隊隊長陳明男調任本局大安分局警務員

88. 本局大安分局安和路派出所警務員兼所長高詮恩調任本局中山分局中山一派出所警務員兼所長

89. 本局中正第二分局思源街派出所警務員兼所長楊開琮調任本局大安分局安和路派出所警務員兼所長

90. 本局中正第一分局忠孝西路派出所巡官兼副所長廖嵥俊陞任本局中正第二分局思源街派出所警務員兼所長

91. 本局士林分局後港派出所警務員兼所長周仲德調任本局中山分局大直派出所警務員兼所長

92. 本局南港分局南港派出所警務員兼所長方定工調任本局士林分局後港派出所警務員兼所長

93. 本局中山分局刑事警務員林承緯調任本局南港分局南港派出所警務員兼所長

94. 本局大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長楊進華調任本局大安分局和平東路派出所警務員兼所長

95. 本局萬華分局西園路派出所警務員兼所長陳謙時調任本局大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長

96. 本局信義分局六張犁派出所警務員兼所長王崇倫調任本局萬華分局西園路派出所警務員兼所長

97. 本局信義分局刑事警務員林孝儒調任本局信義分局六張犁派出所警務員兼所長

98. 本局北投分局永明派出所警務員兼所長張君業調任本局松山分局松山派出所警務員兼所長

99. 本局北投分局關渡派出所警務員兼所長黃文呈調任本局北投分局永明派出所警務員兼所長

100. 本局文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長陳以雯陞任本局北投分局關渡派出所警務員兼所長

101. 本局內湖分局文德派出所警務員兼所長王健仲調任本局松山分局中崙派出所警務員兼所長

102. 本局內湖分局康寧派出所警務員兼所長林柏齡調任本局內湖分局文德派出所警務員兼所長

103. 本局保安警察大隊警務員黃彥喬調任本局內湖分局康寧派出所警務員兼所長

104. 本局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長黃冠希調任本局大同分局建成派出所警務員兼所長

105. 本局文山第一分局復興派出所警務員兼所長謝宗益調任本局中正第一分局博愛路派出所警務員兼所長

106. 本局萬華分局東園街派出所警務員兼所長林卷億調任本局文山第一分局復興派出所警務員兼所長

107. 本局萬華分局刑事警務員陳右霖調任本局萬華分局東園街派出所警務員兼所長

108. 本局士林分局文林派出所警務員兼所長陳柏剛調任本局大同分局重慶北路派出所警務員兼所長

109. 本局士林分局天母派出所警務員兼所長吳柏緯調任本局士林分局文林派出所警務員兼所長

110. 本局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長郭文釋調任本局士林分局天母派出所警務員兼所長

111. 本局士林分局蘭雅派出所警務員兼所長蔡育憲調任本局士林分局芝山岩派出所警務員兼所長

112. 本局婦幼警察隊警務員蕭凱仁調任本局士林分局蘭雅派出所警務員兼所長

113. 本局中山分局刑事警務員莊凡緯調任本局北投分局石牌派出所警務員兼所長

114. 本局萬華分局警務員殷鴻龍調任本局北投分局長安派出所警務員兼所長

115. 本局萬華分局刑事警務員蔡維哲調任本局南港分局玉成派出所警務員兼所長

116. 本局文山第二分局景美派出所警務員兼所長黃國倫調任本局文山第一分局偵查隊警務員兼副隊長

117. 本局萬華分局東園街派出所巡官兼副所長曾鈺舜陞任本局文山第二分局景美派出所警務員兼所長

118. 本局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長林子敬調任本局刑事警察大隊警務員

119. 本局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長賴新天調任本局中正第二分局南海路派出所警務員兼所長

120. 本局松山分局刑事警務員陳易佑調任本局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長

121. 本局內湖分局港墘派出所巡官兼副所長蔡佾錩調任本局文山第一分局萬芳派出所巡官兼所長

122. 本局中正第二分局巡官張宏達調任本局萬華分局大理街派出所巡官兼所長