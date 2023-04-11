今年首例境外移入麻疹！北部男赴泰旅遊　返國後發燒、紅疹確診

▲疾管署4/11疫情周報，疾管署疫情中心主任郭宏偉說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(11)日公布國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲男性，今(2023)年3月17日至22日至泰國旅遊，4月3日有發燒、4月5日出現紅疹等症狀，於4月5日就醫並住院隔離治療，經通報檢驗於今日確診；個案目前已出院返家，其密切接觸者均無疑似症狀。

疾管署說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人(含醫療院所接觸者32人)，將監測至4月23日，衛生單位持續進行相關疫調及防治工作；另個案可傳染期間曾於4月3日至4月5日自駕至宜蘭及花蓮旅遊，由當地衛生局進行疫調及接觸者匡列中。

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疾管署指出，我國自2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情迄今，累計2例麻疹病例，前一例為去(2022)年國內感染病例；2019年累計141例，其中82例為國內感染，59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例為多。

▲▼疾管署說明麻疹疑似症狀及出國旅遊預防事項。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施。

國際疫情部分，全球麻疹報告數自去年起逐漸回升，美洲截至3月疑似病例數達去年同期2倍；歐洲奧地利於1月爆發小規模疫情，現已趨緩；亞洲中、南亞疫情持續，東南亞菲律賓、尼泊爾等國今年疫情驟升，印尼亦有區域疫情傳出；非洲疫情持續嚴峻。WHO建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗；如為自然感染免疫者則不需再施打疫苗；返國如有疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員，戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。