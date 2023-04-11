農委會「雞蛋全面洗選」納入烘焙餐飲業　明年訂法規推動

▲農委會推動「雞蛋全面洗選」納入烘焙餐飲業，明年訂法規推動。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒持續延燒，農委會今（11日）舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會，會中聚焦討論推動雞蛋全面洗選政策，提升雞蛋品質也可精準統計產量。農委會主委陳吉仲表示，希望能將國內雞蛋洗選率從50%提高至80％，把早餐店、餐飲、烘焙業者都逐步納入洗選噴印管理，今年先試辦，漸進式推動，明年會訂出相關法規並預先公告，朝全面推動辦理。

國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會今召開專家座談會，廣邀國內蛋雞產業各領域專家、業者與蛋商、蛋農代表，從雞蛋生產、洗選、運輸、通路與禽流感防疫等產業現況進行討論，全程公開直播。

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農委會防檢局副局長徐榮彬表示，推動雞蛋全面洗選，有助產業升級，可以提升蛋品品質，進一步推動分級計價；有助運輸載具集中管理及清潔消毒，改善禽場生物安全；透過洗選噴印，可清楚記錄來源及統計產量。

畜牧處長張經緯表示，推動洗選政策是必走之路，更能確保消費者衛生安全，目前業務通路端只剩下早餐店、餐飲業、烘焙業者等尚未納入，未來逐步納入後，幾乎可達到全面洗選。

與會的中一食品股份有限公司董事長韓芳豪表示，最近公司才剛從日本引進最新洗選設備，1小時可以洗選36萬顆雞蛋，但現在設備買來了，錢也投資了，卻沒蛋可洗，實在很頭痛，希望官方可以大力推動，畢竟現在用道德勸說模式，具體成效不大。

台灣卜蜂企業股份有限公司董事長鄭武樾也說，公司投資的洗選場，都是虧本經營，認為雞蛋還是要回歸市場經濟，需求大於供給，當然價格就高，這是不變的經濟學法則，現在是改善蛋雞產業最好時機，希望官方不要再頭痛醫頭。

中興大學名譽教授許振忠則建議，要推動雞蛋全面洗選政策，可以考慮重建一處洗選中心，把蛋農、蛋商全部納入洗選中心股東，透過同業和異業結盟，全部成為洗選場的生命共同體，這樣就一定會有蛋可洗，有助政策推動。