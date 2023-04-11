研究所「複試確認只給3分鐘」！考生怒發文公審　校方：不是故意的

▲蘇州大學研究生調劑複試確認僅預留3分鐘。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友9日發帖吐槽，「論複試通知，還得是3分鐘的蘇州大學」，配圖為一份「蘇州大學2023年研究生複試通知」，發送時間為2023年4月6日15點57分，要求「4月6日下午4點之前確認是否接受調劑複試」，接收人於16點07分拒絕該通知。

據《紅星新聞》報導，截圖顯示，這份通知為蘇州大學附屬醫院內科學血液病學全日制研究生複試。4月4日，蘇州大學研究生院官方網站發布《蘇州大學2023年碩士研究生接收調劑公告》，含有「我校在『調劑系統』中發放複試通知，考生須在我校規定的時間內完成接受複試的信息確認」內容。

據百度百科，在研究生招生工作中，由於招生計劃的限制，有些考生雖然達到分數線，但並不能被安排複試或複試後並不能被錄取，對這些考生，招生單位將負責把其全部材料及時轉至第二志願單位，這個過程即稱為考研調劑。

蘇州大學研究生院招生辦工作人員確認，確實有一封15點57分發送的複試通知，「通知是（下午）3點多鐘寫的，因為要經過審核，可能點出去的時候時間就晚了。肯定不是故意選的這個時間點。」該工作人員解釋，各個專業的要求確認時間不同，要求下午4點前確認，應當為該學院所選發送模版中的確認時間點，起到提醒作用，實際情況中，超過時間仍然可以選擇同意，「這個系統是不會強制關閉的。」據該工作人員了解，在當天18點21分，血液病學專業研究生調劑複試通知學生均全部選擇完畢。

為什麼確認時間如此緊張？該工作人員解釋，「他們（考生）如果盡快確認，如果拒絕了，我們立即就能候補了。但是沒有補上（的話），很多同學連複試的機會都沒有，很多名額都被浪費了。」該工作人員表示，附屬醫院總共發送了600餘封調劑複試通知書，選擇同意考生有548人，最終有200餘人未如約進行資格審查。