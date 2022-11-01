亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

▲亞太電信炸裂雙11優惠送很大，全民集氣解鎖超夯3C，iPhone 14 Plus只要1.1折。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

全台商機上看百億元的雙11購物盛會，買氣愈來愈旺，亞太電信今日宣布第二波超狂優惠將於明（1日）起正式開跑。為回饋廣大消費者支持，11月1日至10日推出全民集氣解鎖超夯3C商品限時活動，參與【66611】簡碼互動，就有機會將iPhone 14 Plus、SONY PS5遊戲主機同捆包、SHARP 50吋電視、Dyson Supersonic吹風機等，以1.1折超划算價格帶回家。另外，活動期間內，只要在Gt購消費不限金額即享全館免運費，每日前10筆訂單加碼再送濾水壺（市價990元），亞太電信就是要陪你一起狂歡雙11。

亞太電信表示，今年雙11購物節期間特別攜手第二代m2互動簡訊服務業者蘋信科技，導入簡碼互動行銷活動，消費者只要動動手指就能輕鬆抽大獎。11月10日前，免費傳送簡訊【Gt購全館免運】至簡碼互動門號【66611】即可參加集氣解鎖活動，達指定人數即解鎖對應商品，參加者均有機會抽中已解鎖之指定商品1.1折券，11月30日前憑券至Gt購指定網頁，即可用1.1折購買超夯3C商品。

活動期間內，亞太電信將隨時統計完成參與【66611】簡碼互動人數，只要達到指定人數便解鎖對應商品。達1,111人，解鎖AirPods(第3代)無線藍牙耳機（原價5,990元），解鎖價659元；達22,222人，解鎖Dyson Supersonic吹風機（原價14,600元），解鎖價1,606元；達33,333人，解鎖SHARP 50吋電視4T-C50BJ3T（原價21,900元），解鎖價2,409元；達55,555人，解鎖SONY PS5遊戲主機同捆包（原價26,910元），解鎖價2,960元；若達到66,666人，即可解鎖最大獎iPhone 14 Plus 128GB（原價31,900元），解鎖價3,509元。

除了全民集氣抽1.1折券外，活動期間內，只要在Gt購消費即享全館免運費，每日前10筆訂單不限消費金額加碼再送濾水壺（市價990元），眾多3C家電與周邊配件同步祭出優惠價。若想即時掌握更多亞太電信雙11期間優惠資訊，歡迎消費者追蹤官方LINE、FB粉絲團或留意官網訊息。

Gt購網站：https://www.aptg.com.tw/eshopevent/gtgo （集氣解鎖活動於11/1 10:00開始）