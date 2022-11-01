　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

▲▼亞太電信炸裂雙11　第二波超狂優惠開跑 。（圖／業者提供）

▲亞太電信炸裂雙11優惠送很大，全民集氣解鎖超夯3C，iPhone 14 Plus只要1.1折。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

全台商機上看百億元的雙11購物盛會，買氣愈來愈旺，亞太電信今日宣布第二波超狂優惠將於明（1日）起正式開跑。為回饋廣大消費者支持，11月1日至10日推出全民集氣解鎖超夯3C商品限時活動，參與【66611】簡碼互動，就有機會將iPhone 14 Plus、SONY PS5遊戲主機同捆包、SHARP 50吋電視、Dyson Supersonic吹風機等，以1.1折超划算價格帶回家。另外，活動期間內，只要在Gt購消費不限金額即享全館免運費，每日前10筆訂單加碼再送濾水壺（市價990元），亞太電信就是要陪你一起狂歡雙11。

亞太電信表示，今年雙11購物節期間特別攜手第二代m2互動簡訊服務業者蘋信科技，導入簡碼互動行銷活動，消費者只要動動手指就能輕鬆抽大獎。11月10日前，免費傳送簡訊【Gt購全館免運】至簡碼互動門號【66611】即可參加集氣解鎖活動，達指定人數即解鎖對應商品，參加者均有機會抽中已解鎖之指定商品1.1折券，11月30日前憑券至Gt購指定網頁，即可用1.1折購買超夯3C商品。

活動期間內，亞太電信將隨時統計完成參與【66611】簡碼互動人數，只要達到指定人數便解鎖對應商品。達1,111人，解鎖AirPods(第3代)無線藍牙耳機（原價5,990元），解鎖價659元；達22,222人，解鎖Dyson Supersonic吹風機（原價14,600元），解鎖價1,606元；達33,333人，解鎖SHARP 50吋電視4T-C50BJ3T（原價21,900元），解鎖價2,409元；達55,555人，解鎖SONY PS5遊戲主機同捆包（原價26,910元），解鎖價2,960元；若達到66,666人，即可解鎖最大獎iPhone 14 Plus 128GB（原價31,900元），解鎖價3,509元。

除了全民集氣抽1.1折券外，活動期間內，只要在Gt購消費即享全館免運費，每日前10筆訂單不限消費金額加碼再送濾水壺（市價990元），眾多3C家電與周邊配件同步祭出優惠價。若想即時掌握更多亞太電信雙11期間優惠資訊，歡迎消費者追蹤官方LINE、FB粉絲團或留意官網訊息。

▲▼亞太電信炸裂雙11　第二波超狂優惠開跑 。（圖／業者提供）

Gt購網站：https://www.aptg.com.tw/eshopevent/gtgo　（集氣解鎖活動於11/1 10:00開始）

ET快訊
梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我
上百考生作弊！　中油、台電、中鋼8員工慘了
比高端便宜？慈濟買BNT一劑才630元　衛福部長回應了
龍應台回到家　見「滿目瘡痍」大驚：我家震央嗎？
梨泰院踩踏「事發前影片」曝！後方韓男往前推擠　一群人往下跌
看身分證地址！　「11縣市居民」2.5折爽住飯店
「再待下去會死」帶小孩到梨泰院　父果斷舉動救了全家人
快訊／台尼斷交監院報告出爐　前大使吳進木隱匿不報、無國家忠誠

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

技嘉Z790主機板搭FORCE記憶體　達成XMP DDR5-7800紀錄

Lenovo推限量ThinkPad X1 Carbon紀念版　迎品牌30周年

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

亞太電信炸裂雙11　全民集氣解鎖超夯iPhone14 Plus只要1.1折

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

技嘉Z790主機板搭FORCE記憶體　達成XMP DDR5-7800紀錄

Lenovo推限量ThinkPad X1 Carbon紀念版　迎品牌30周年

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

強調民主價值　林飛帆：民進黨不會把「抗中保台」當選舉議題操作

養眼鏡蛇當寵物5年！飼主幫換水突遭攻擊狠咬…幾小時後身亡

九合一選情膠著　綠營評估：現任縣市有機會守成、苗栗是一級戰區

台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

揪團了！　速食店「整隻香草烤雞下殺79折」爽吃1個月

梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我

新莊公寓冷氣機短路冒煙　母子受困被救出！媽媽昏迷送醫

少女摩鐵輪流戰2男！事後告性侵因這動作法院判2男無罪

救梨泰院受困女童卻喪命！《PD2》李智漢「被活生生卡死」　老父哭到昏厥

蔣萬安遭嗆「沒做事的人」　蔣競辦：陳時中拚命做的全是錯事

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

3C家電熱門新聞

技嘉Z790達成XMP DDR5-7800紀錄

聯想推ThinkPad X1 Carbon紀念版

全系列標配動態島！　iPhone 15系列渲染圖曝光

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

華碩推Zenbook S 13 Flip OLED

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

炸裂雙11亞太電信iPhone14 1.1折

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

螢幕有望升級、瀏海出現　iPhone SE4新爆料出爐

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

更多熱門

相關新聞

BIO UP雙11開跑！把超夯酒面膜帶回家

BIO UP雙11開跑！把超夯酒面膜帶回家

週年慶買不夠不用擔心！購物狂最愛的「雙11」即將到來，BIO UP科美研官網首次加入雙11戰局，推出為期一個月的超狂優惠，全館任一消費再加111元就可以直接再把一盒人氣商品「日本黃金麴酒粕微脂面膜 (25ml/5片)」帶回家！

寒舍集團人氣外帶餐點每份1111元

寒舍集團人氣外帶餐點每份1111元

雙11優惠Dyson空氣清淨機現省1萬

雙11優惠Dyson空氣清淨機現省1萬

雙11備戰！財政部：通關貨物估逾520萬件　價格還會再成長

雙11備戰！財政部：通關貨物估逾520萬件　價格還會再成長

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑

東森購物網「雙11Ready購」活動起跑

關鍵字：

亞太電信雙11雙11購物節

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

2孫命喪梨泰院！爺淚跪靈堂：我無能為力

待民視10年突跳槽！Gino 2年前主持棒落空埋心結

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

孩子高燒掛急診　媽狂嗆！醫反應讓眾人讚

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面