網友集氣　炸裂亞太雙11！iPhone14Plus、PS5揪團拚1.1折

▲亞太電信雙11購物節推出炸裂優惠狂吸網友目光。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

年度最殺、準備清空購物車的雙11購物節來了！亞太電信雙11推出炸裂優惠狂吸網友目光，新申辦／攜碼門號享不限速 4G上網吃到飽送2,400元、5G $799升等iPhone14容量小升大的限時特惠，還有揪團集氣抽1.1折券、不限金額下單送濾水壺等超給利的活動。你想要的，來亞太電信通通有！手刀將眾多亞太電信必Buy優惠記入行事曆，力拼超殺優惠把最潮3C通通帶回家！

亞太數位門市x便利商店24小時辦門號 雙11放大申辦優惠

喜歡流暢飆網的手機重度使用者注意！現在辦4G/5G門號不必再跑實體門市，只要到透過亞太電信數位門市申辦再到便利商店購卡/驗證，最快10分鐘就能門號開通、不受營業時間限制、24小時隨時辦立刻用。

雙11購物節優惠大檔，亞太電信數位門市也不落人後，推出4G行動上網限時特惠方案，第一波推出：新申辦/攜碼月付只要388元，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音贈送70分鐘，超量每分鐘也僅需2元，11/30前申辦還可享限時加碼送2,400元全家購物金。11/4~11/13推出第二波：申辦iPhone14搭配5G上網月付799元，iPhone直接升等，一樣的價格，給你double的手機容量，存進更多的照片、影片及遊戲，還能爽飆網速超過癮。

一鍵集氣抽大獎！PS5、iPhone14 Plus超殺1.1折就缺你一咖

想撿好康超殺價，更不能錯過亞太雙11購物節！今年亞太電信特別與Yahoo奇摩、第二代m2互動簡訊服務業者蘋信科技，攜手推出「一鍵式數位服務」，消費者簡單動動手指就能玩一波，只要在手機上的Yahoo奇摩網站點擊亞太電信雙11廣告，系統將直接跳轉手機簡訊功能頁自動帶入活動文字和簡碼【66611】，按下回傳簡訊即可參與「集氣解鎖1.1折iPhone14 Plus」活動，且回傳簡訊為免費。

眾多超狂優惠不等人，想搶好康也可以主動出擊，消費者免費傳送簡訊【Gt購全館免運】至簡碼互動門號【66611】同樣可以參加集氣解鎖活動喔！一起集氣滿1,111人起、最高66,666人不等，就有機會將iPhone 14 Plus、SONY PS5遊戲主機同捆包、SHARP 50吋電視、Dyson Supersonic吹風機等，參加者均有機會抽中已解鎖之指定商品1.1折券，用超划算的價格把最潮3C帶回家；此外，11/10前於亞太電信「Gt購」下單，不限金額再送限量Philips濾水壺，正計畫趁雙11入手3C的你，千萬不能錯過。

有網友表示：「今年不用等尾牙，直接靠這波讚啦」、「老婆的Dyson吹風機快到手了」、「優惠價太有誠意了吧，許願iPhone14」、「PS5價格好殺～買起來當兒子聖誕節禮物」。截至目前為止，網友參與相當踴躍，已達55,555人，即將解鎖SONY PS5，把握活動時間只到11/10，想進一步解鎖iPhone14 Plus，還缺你來摻一咖啦！

除了超划算資費、超殺1.1折3C商品集氣活動外，集結眾多好康的雙11絕對不只這麼簡單，亞太電信將推出更多必Buy超值優惠，敬請期待。

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