【廣編】亞太電信炸裂雙11　4G不限速吃到飽「月付388」限時加碼送2,400元全家購物金

▲亞太電信炸裂雙11購物節開跑，申辦4G指定方案限時加碼送全家購物金，點廣告回傳簡訊還能免費抽iPhone 14。

圖、文／亞太電信提供

一年一度的雙11購物盛會正式起跑，亞太電信宣布數位門市第一波推出4G行動上網限時特惠方案，新申辦/攜碼月付只要388元，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音贈送70分鐘，超量每分鐘也僅需2元，活動期間內，限時加碼再送2,400元全家購物金，並預告後續將推出更多必Buy超值優惠。

亞太電信表示，今年雙11購物節還特別攜手Yahoo奇摩，首度將CTM（Click to Message，發送訊息）技術應用導入廣告版位，並結合第二代m2互動簡訊服務業者蘋信科技，打造貼心、即時互動的行銷活動。消費者點擊廣告，即導入手機簡訊功能頁面，同時帶入已設定好的文字訊息，只要一鍵按下傳送，便立即傳至指定的簡碼位置，免輸入繁雜資料，就能輕鬆參與活動抽大獎，即日起至10月31日前，只要動動手指回傳簡訊就有機會免費拿走iPhone 14，而且消費者也可雙向回饋意見，不只是單方接收資訊。

消費者只要在Yahoo奇摩網站，看見亞太電信雙11廣告，點擊該廣告後，系統會自動跳轉至手機簡訊功能頁面，並自動帶入活動文字和簡碼66611，無需經由層層關卡輸入資料，只需按下回傳簡訊，即可獲得抽獎資格，或是動動手指回答指定的簡單問題，並回傳答案至簡碼66611，同樣可獲得抽獎資格，回傳及接收簡訊均無需付費，獎項內容包括iPhone 14 128GB（市價27,900元），限1名，以及萊爾富商品禮券500元，共60名，詳情可追蹤官方LINE/FB粉絲團或官網。