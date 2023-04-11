招牌4字「舌甘三口」看不懂　答案曝！見留言串網笑瘋：好燒腦

▲店名引發熱議。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少店家會在店名和招牌下工夫，希望夠有特色、吸引注意。就有網友拍下一間綠豆湯專賣店，招牌上4個大字「舌甘三口」，讓一票人一頭霧水，「甜三口？」「跨攏謀」、「第四口之後可以不要了？」而答案曝光後，不少網友直讚有創意，店家則現身開玩笑，「我們想引人注意的目的達成了（欸？）」。

有網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見該綠豆湯店的店名是「舌甘三口」，下面的英文則是羅馬拼音直翻「She gan sankou」。就有網友猜不出店名想表達什麼，雖然看得出「舌甘」是把「甜」拆開，三口就令人滿頭問號了，「甜三口的意思嗎？」「甜三口？」

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貼文一出，就有神人馬上解答，說明「舌甘」就是「甜」沒錯，三口其實是「品」，「舌甘口口口，一口在上、二口在下，俗稱甜品。」店家發現自己被PO上路觀，便現身笑呼，「我們想引人注意的目的達成了（欸？）」、「有來駁二玩可以順（刻）便（意）路過唷！」

有趣的是，不少人大讚拆、組字的概念很有創意，忍不住學起店家，在留言處大拆一番，「酉告 口我」、「女子 白勺」、「口合」、「言贊口我！」「走召 糸及 酉告 矣欠」、「女子 牛寺 另刂」、「女子 口乞 口馬？扌隹 口馬？」「示兄：舌甘 三口 貝才 氵原 氵袞 氵袞，力口 三由 口屋！口可 口可！」

留言串讓許多網友笑出來，「看留言，頭腦可以順便運動XD！」「留言比本文好笑」、「天啊！看這些留言腦袋要燒壞了」、「留言看得我有點累。」