牆壁當掩護以為沒人發現　高雄笨賊伸手「挖寶」滑稽模樣曝

▲高雄鳳山竊盜利用牆壁當掩護，伸手進機車置物箱挖寶。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名向姓男子（42歲）9日凌晨4時許經過鳳山平等路一處民宅，發現停在門口的機車疑似沒有上鎖，臨時起意利用門前圍牆當掩護，伸手進入機車置物箱「挖寶」，最後得手400元和藍芽耳機後逃逸，不料他的一舉一動都被監視器拍下，警方獲報後循線逮捕，他表示「以為牆壁擋住就沒人看得見啊」，讓員警又好氣又好笑。

▲高雄鳳山竊盜利用牆壁當掩護，伸手進機車置物箱挖寶。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局忠孝所員警9日上午9時許接獲郭姓女子報案，稱其早上要出門時發現，停放在平等路家門口的機車車箱內的400元及價值500元的耳機遭竊，警方立即調閱其住家及周遭監視器畫面偵辦。

▲高雄鳳山竊盜利用牆壁當掩護，伸手進機車置物箱挖寶。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經檢視畫面，警方發現9日凌晨4時許有一男子在牆壁外慢慢靠近郭女的機車，四處張望確定無人後，竟伸手越過牆壁翻動機車車箱，並下手行竊車廂內的財物，不到30秒時間就得手贓物離開。

警方擴大調閱監視器，比對竊嫌身分後鎖定向姓男子涉案，警方於當日下午3時許即通知向男到案說明。

向男一開始還不承認，後來看了監視器畫面見賴不掉，只好乖乖承認，他表示路過該處時，發現該機車車箱似乎未鎖上，便心生貪念臨時起意，拿起車箱內安全帽及外套翻找值錢物品。向男得手現金及耳機後，將安全帽、外套棄置原地便離開現場。

郭女得知警方查獲竊嫌，雖然其現金已被向男花用完，耳機也被丟棄，仍感謝警方「早上報案、下午破案」的神速效率，警方詢後依竊盜罪嫌將向男移送偵辦。