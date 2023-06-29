違規猴子看過來！士林警5個月內取締萬件超速...還多了秘密武器

▲士林分局展現強力靜城決心，維護陽明山深夜安寧。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

你飆車、改排氣管我就抓！台北市警士林分局因應暑假到來，聯合「警、環、監」強力執行「靜城專案」及「防制危險駕車專案」，掃蕩在士林地區疾駛的改裝車、超速、噪音及危險駕車等，從今年1月到5月攔查超速違規約1萬餘件、無照駕駛640件、改裝排氣管241件，執行成效顯著，另外也在轄內多處增設1項設備自動取締。

士林警分局指出，有別於以往的人員稽查，除選定改裝車輛易聚集地點，如陽明山仰德大道、格致路、基河路及馬槽等路段，聯合環境保護局環保稽查大隊，於轄內多處路段增設「移動式噪音檢測設備」自動取締；有關「改裝排氣管」產生的噪音問題，未完成改善者將按次加重累罰，以達到嚇阻目的，務求全面遏止噪音擾民、改裝車及危險駕車等，還給市民一個寧靜安全的生活品質。

▲士林分局強勢取締違規車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

也因轄區特性，士林分局與鄰近北投、金山分局勤務指揮中心建立危險駕車情資共享體系，隨時啟動交通快打策略共同防制，特別提醒駕駛人勿心存僥倖，改裝排氣管噪音違規處罰1800至3600元罰鍰，超速違規依道路交通管理處罰條例規定處以1200至2400元罰鍰，無照駕駛罰鍰更高達6000至12000元，盼青少年機車族或跑車駕駛人切勿無照駕駛、改裝排氣管及飆速競駛，確實遵守交通規則，才能盡享陽明山美好的夜遊時光。