機車道路訓練首曝光　交部2階段推動「機車學習駕照、強制路考」

▲機車4月實際道路訓練上路 。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

交通事故機車佔9成，公路總局4月推動機車實際道路駕訓，訓練過程首度曝光，包括左右轉彎、變換車道和無號誌路口停讓，課程3小時、行駛里程至少3公里，公路總局11月底前補助2000人上課，每人1200元。交通部政務次長陳彥伯表示，未來將推動機車學習駕照鼓勵參加駕訓班，第三階段再把機車道路考照制度納入。

交通部次長陳彥伯今(11日)也現場體驗場內訓練，今也有一批學員實際到道路訓練，學員安全帽中帶有藍芽耳機與教練聯繫，教練行駛中給予指導和建議，包括左右轉彎、變換車道、無號誌路口停讓等注意安全防禦動作等，學員除戴安全帽外，也配戴護膝和護肘。

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▲機車實際道路訓練 。（圖／公路總局）

台北區監理所黃鈴婷表示，根據統計近5年交通事故，機車事故近9成，機車事故中1成都是屬於1年內剛拿到駕照新手駕駛，違規達14.5%，主要是道路駕駛經驗不足，按照推行幾年機車駕訓制度，通過駕訓1年內違規降低5成6，肇事降低3成5，今年4月推動機車駕訓，分成兩部分，一個是考照取得駕照前，參加機車駕駛訓練，過往民眾考照都是找親友在找控況找地練習就上場，但希望大家受到正規駕駛訓練，6小時學科、10小時術科，今年有4萬名補助名額；另一個是取得駕照後，希望透過3小時實際道路駕駛訓練強化防禦駕駛觀念，透過補助給與誘因，11月底會補助2千名額，補助1200元。

黃鈴婷表示，實際道路騎乘有兩名駕駛教練一前一後協助，引導5位學員行駛，學員習慣行駛感覺後，改由學員騎在前面，教練騎後方適時給予指導，之後行駛路線上找適當地方路邊停車，教導路邊停車外，也教導前面行駛缺失，最少行駛3公里，要有10項教學項目，另外整體課程包括行前說明、實際道路騎乘、騎乘後課後指導。

▲機車實際道路訓練 。（圖／公路總局）

根據規劃，實際道路騎乘10項教學項目包括正確路邊起步、正確左右轉彎、正確變換車道、無號誌路口停讓、注意前方「汽車突然開啟車門」、路口或對向車道視線受阻轉彎、路口停讓行人、保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差以及煞車要領等科目。

公路總局局長陳文瑞則表示，全台已經有14家駕訓班參加第一波道路訓練課程，交通安全是交通部跟公路總局非常重視施政目標，事故分析機車事故年輕人18到24歲占比相當高，如何減少機車事故和年輕族群機車事故都是施政重點，108年開始辦理駕訓班駕駛教育訓練，一開始1年只有4千多人參與，很多人認為考機車駕照很簡單，考完駕照就可以上路，但經統計分析事故很高，政府補助機車駕訓2年後，針對受訓者事故分析，109年分析發現參與受訓違規率減少3成1，事故率減少2成，去年111年累積4萬6千多個樣本，整個違規率大幅降低到5成6，事故率降低至3成5，全國78家駕訓班都有開辦機車駕訓，交通部補助1300元，今年名額4萬名。

陳文瑞表示，除考駕照前駕訓班補助外，今年4月開始開辦另一個道路駕駛教育訓練，鼓勵取得機車駕照後參與機車駕訓，實際上路過程中，讓年輕族群剛拿到駕照更熟悉實際道路駕駛技能和交通安全防禦觀念，今年也完成取得駕照後道路駕駛安駕訓練也加碼補助1200元，鼓勵更多人參與道路駕駛訓練課程。

▲交通部次長陳彥伯體驗機車駕訓。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長陳彥伯表示，每個生命都是無價的，去年交通事故死亡3085人離我們而去，增加123人，交通部朝三面向強化人行或車行空間，機車安全議題也持續努力，去年機車事故1954人離我們而去，增加146人，這些不幸代表機車安全值得重視，交通部2019年開始補助機車駕訓，今年又再推動駕訓實際體驗路感，讓年輕人考到駕照後就直接上路騎車很危險，透過實際道路訓練，推動道路安全駕駛，之後將會推動比照汽車推動機車考照前訓練學習駕照，鼓勵民眾參加機車駕訓班，把道路駕駛訓練放在裡面，希望一定期程後，再把道路考照制度納入。