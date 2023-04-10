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阿伯頭皮痘痘擦藥沒好…竟是「胃癌末期」　醫曝5警訊

▲按摩頭皮。（圖／記者許宥孺攝）

▲按摩頭皮。（示意圖／記者許宥孺攝）

文／CTWANT

身體有異狀要小心！一名醫師表示，一位70歲患者的頭皮有痘痘，原以為是毛囊炎，擦了幾天藥沒好轉，結果後來竟在胃部發現8公分惡性腫瘤，且已是胃癌末期，所幸最後手術治療很成功，而這5種胃癌警訊要當心。

基隆長庚醫院胃腸肝膽醫師錢政弘在YouTube節目《下班經濟學》說，其實胃癌的狀況跟胃潰瘍很像，有腹脹、胃灼熱，或有噁心想吐和體重減輕，還有一些人則是吞嚥困難。錢政弘指出，一位70歲的阿伯頭上長了一個痘痘，皮膚科說是毛囊炎，擦藥過了3、4個月都沒好，之後做切片檢查才發現是腺癌，做了胃鏡發現他罹患胃癌，有8公分的惡性腫瘤，做大腸鏡又發現大腸癌。

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錢政弘表示，之後阿伯開始神智不清，經過斷層掃描發現，他的腦部也有5公分大的腫瘤，家屬很猶豫要不要治療，但他們還是建議能試看看，最後阿伯去開刀，清除腦內的3顆腫瘤，後來他已經能用走的進門診，1年後再追蹤胃癌跟大腸癌的腫瘤小了一半。錢政弘也呼籲病友不要放棄治療，都還有希望。

國民健康署署曾說，消除幽門螺旋桿菌固然可以減少胃癌發生的風險，但遠離胃癌的威脅必須從生活做起，提供3招保胃方是：健康飲食，少吃醃製及煙燻食品多蔬果、戒菸節酒、避免共用餐具；規律運動，每週3次、每次30分鐘、每分鐘心跳至少達130下；及時檢查，如有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

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