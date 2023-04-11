阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

記者陳俊宏／綜合報導

法國巴黎女生Natasha來台後，5點原因極力阻止家人過來，包括「怕台灣人聽不懂玩笑話」、「公廁蹲式馬桶」、「擔心家人闖紅燈」、「家人不會講中文」以及「爸媽會問一堆台灣男生問題」。但她也說，「不管我多努力阻止他們來台灣，他們一個月後就會到台灣。」

▼Natasha分享不要家人來台原因。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Natasha接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來台學習剛滿2個月，父母、外公、外婆都想來台看她，「但我有幾個不想他們來的理由，我的幽默感是走諷刺路線的，我爸開的玩笑更誇張。」

Natasha表示，「所以根據我在台灣的經驗，我很怕台灣人可能沒辦法聽得出來他是在開玩笑，還是很認真講實話，那這樣就會讓我爸自己在那邊笑自己的笑話。」

Natasha說，她因為外婆而有俄羅斯血統，「我猜這也是為什麼我跟她，只要氣溫差過25度就會受不了。而台灣炎熱的氣候馬上就要來了，為了生存，我跟她必須喝很多水，這表示我們得常常跑廁所。」

▼Natasha表示，台灣公廁大多是蹲式馬桶，而他們無法亞洲蹲。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Natasha提到，跟巴黎比，她很喜歡台灣可以方便找到免費又乾淨的公廁，但大多都是蹲式馬桶，「我們無法亞洲蹲，我還真的不想外婆來台主要回憶，是她當初跌進馬桶的時光。」

「身為一般的巴黎人，我們總是很急，尤其當家人在旅遊時。」Natasha表示，「所以我知道他們很有可能在台灣闖紅燈，這樣會讓我們很丟臉。」

▼Natasha怕家人在台灣闖紅燈。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



另外，Natasha指出，她的家人都不會講中文，所以一定會叫她幫忙翻譯，「但我才剛來2個月，中文程度還沒那麼好」；且爸媽這幾年一直想幫她找對象，「我很怕他們來台之後，看到金頭髮女生會被注意，他們一定也會問我一大堆關於台灣男生的問題。」

不過，Natasha說，「但不管我多努力阻止他們來台灣，他們一個月後就會到台灣。我也真心愛這個國家，所以我其實很興奮他們要來了。」