　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

記者陳俊宏／綜合報導

法國巴黎女生Natasha來台後，5點原因極力阻止家人過來，包括「怕台灣人聽不懂玩笑話」、「公廁蹲式馬桶」、「擔心家人闖紅燈」、「家人不會講中文」以及「爸媽會問一堆台灣男生問題」。但她也說，「不管我多努力阻止他們來台灣，他們一個月後就會到台灣。」

▼Natasha分享不要家人來台原因。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Natasha接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來台學習剛滿2個月，父母、外公、外婆都想來台看她，「但我有幾個不想他們來的理由，我的幽默感是走諷刺路線的，我爸開的玩笑更誇張。」

Natasha表示，「所以根據我在台灣的經驗，我很怕台灣人可能沒辦法聽得出來他是在開玩笑，還是很認真講實話，那這樣就會讓我爸自己在那邊笑自己的笑話。」

Natasha說，她因為外婆而有俄羅斯血統，「我猜這也是為什麼我跟她，只要氣溫差過25度就會受不了。而台灣炎熱的氣候馬上就要來了，為了生存，我跟她必須喝很多水，這表示我們得常常跑廁所。」

▼Natasha表示，台灣公廁大多是蹲式馬桶，而他們無法亞洲蹲。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Natasha提到，跟巴黎比，她很喜歡台灣可以方便找到免費又乾淨的公廁，但大多都是蹲式馬桶，「我們無法亞洲蹲，我還真的不想外婆來台主要回憶，是她當初跌進馬桶的時光。」

「身為一般的巴黎人，我們總是很急，尤其當家人在旅遊時。」Natasha表示，「所以我知道他們很有可能在台灣闖紅燈，這樣會讓我們很丟臉。」

▼Natasha怕家人在台灣闖紅燈。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

另外，Natasha指出，她的家人都不會講中文，所以一定會叫她幫忙翻譯，「但我才剛來2個月，中文程度還沒那麼好」；且爸媽這幾年一直想幫她找對象，「我很怕他們來台之後，看到金頭髮女生會被注意，他們一定也會問我一大堆關於台灣男生的問題。」

不過，Natasha說，「但不管我多努力阻止他們來台灣，他們一個月後就會到台灣。我也真心愛這個國家，所以我其實很興奮他們要來了。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
社區警衛「以為住戶請客」吃光蛋糕　遭主委求償6000元革職
竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏
周末變天！　恐成颱路徑大迴轉
台中師長疑霸凌逼死高中生　認定主任教官等4人不當管教
快訊／旅美捕手林家正找到新東家！加盟藍鳥續拚大聯盟
達賴喇嘛親吻男童說「吸我舌頭」　影片遭瘋傳發文道歉
快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案　男腿中槍送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

4星座「明知男友劈腿」還裝瞎！傻妹痴等：不想玩了就會回頭

阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

護理師遭嗆「了不起喔」！醫院沒了他們　恐怖場景曝

星巴克橄欖油咖啡被當「最強瀉藥」　專家評論也兩極

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

「台版富士山」崩壞照曝！當地人自發撿垃圾3天　山友揭疑點

日男記恩12年「感謝台灣援助311」　來台徒步環島3圈感動11萬人

阿伯頭皮痘痘擦藥沒好…竟是「胃癌末期」　醫曝5警訊

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

內門阿隆師百輛超跑娶媳！流水席鮪魚現殺＋海鮮拼盤

特斯拉國5狂飆！駕駛睡死　網酸：小心一睡上西天

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

4星座「明知男友劈腿」還裝瞎！傻妹痴等：不想玩了就會回頭

阻家人來台！　巴黎妹5點原因：怕他們闖紅燈

護理師遭嗆「了不起喔」！醫院沒了他們　恐怖場景曝

星巴克橄欖油咖啡被當「最強瀉藥」　專家評論也兩極

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

「台版富士山」崩壞照曝！當地人自發撿垃圾3天　山友揭疑點

日男記恩12年「感謝台灣援助311」　來台徒步環島3圈感動11萬人

阿伯頭皮痘痘擦藥沒好…竟是「胃癌末期」　醫曝5警訊

分居夫妻可各自報稅！　4大眉角、證明文件一次看

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

網紅遭霸凌陷憂鬱症社恐「險想不開」　拍影片自清…1舉動挨轟沒誠意

嗆林昶佐爆紅！　環南市場會長遭爆「超收電費」破百萬

LNG船冠軍達飛訂造12艘甲醇船　長榮與萬海也傳出中意甲醇船

法國公寓爆炸倒塌增至6死　瓦礫堆下火勢仍在悶燒

還沒登記領6000！今起18點前上車　當天可入帳

拆夥Gino 3年「脖子近況曝光」！　負債200萬轉型當演員

直擊陳家逵「公園約會氣質女」　恢單1年甩離婚醜聞

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

驚險片！台64匝道口對撞「甩尾」掃對向　倒楣重機騎士彈飛重摔

生活熱門新聞

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

他問高鐵設屏東站要幹嘛　網求增設2地

台版富士山崩壞！當地人撿3天垃圾

婆婆要求媳讓女兒進銀行　被拒嗆1句

23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬

陣頭驚見「原神Coser」領頭　看服裝秒認出

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

更多熱門

相關新聞

外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

斯洛伐克女學生Andrea來台學中文，去蘭嶼玩卻不慎摔車，她打給爸媽，「結果他們不但沒安慰我，還說我活該。」她表示，雖然被爸媽的反應嚇到，「但更嚇人的是醫藥費，沒健保的費用是1500元。」

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

韓國網美來台！台灣人太熱情　她喊：好可怕

韓國網美來台！台灣人太熱情　她喊：好可怕

新加坡航空　桃園－巴黎2.7萬有找

新加坡航空　桃園－巴黎2.7萬有找

法國清潔員罷工　7600噸垃圾堆街頭

法國清潔員罷工　7600噸垃圾堆街頭

關鍵字：

不要鬧工作室巴黎

讀者迴響

熱門新聞

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

李瑞鎮、李仙姬爆「鬧翻李昇基」缺席婚禮

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

「3次酒駕」女歌手復出試水溫被罵爆

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

特斯拉國五上狂飆！駕駛睡死　網酸：小心上西天

快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面