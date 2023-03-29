外國妹來台遇車禍！被醫藥費嚇到　爸媽喊活該

記者陳俊宏／綜合報導

斯洛伐克女學生Andrea來台學中文，去蘭嶼玩卻不慎摔車，她打給爸媽，「結果他們不但沒安慰我，還說我活該。」她表示，雖然被爸媽的反應嚇到，「但更嚇人的是醫藥費，沒健保的費用是1500元。」

▼Andrea在蘭嶼摔車，全身多處擦傷。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Andrea接受《不要鬧工作室》訪問指出，她會來台灣學中文，是因為台灣很自由，加上地理位置，要去亞洲其他國家都很方便，現在在台中住了快一年。

Andrea說，去年夏天跟台灣室友一起去蘭嶼一周，騎車為了閃野狗重摔落地，多處擦傷見紅，但運氣好，當地有個小診所幫她包紮，「我當時很害怕，因為沒有台灣健保，所以打電話給爸媽，結果他們不但沒安慰我，還說我活該。」

▼Andrea在蘭嶼摔車，全身多處擦傷。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Andrea表示，爸媽說她又沒在斯洛伐克騎過車，「憑什麼突然會變專家，雖然我被他們的反應嚇到，但更嚇人的是醫藥費，沒健保的費用是1500元。」

Andrea提到，雖然同樣情況發生在斯洛伐克，如果她有健保，那不用付一分錢，但這樣的費用還是便宜；不過，這也不是台灣醫療第一次救她的故事，第一個月剛到台灣，在學校就被不知明的蟲咬傷，腳變超腫無法走路，只好去看醫生。

「但撇除所有意外，我還是很享受在台灣的生活。」Andrea指出，「即便我爸媽總覺得我無法毫髮無傷回國，所以他們還滿想我趕快回家。但我跟他們講，凡殺不死我的，終將使我更強大。」