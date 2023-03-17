法國清潔員罷工10日　巴黎街頭堆積7600噸垃圾飄惡臭

▲法國民眾強烈抵制年金改革並發起罷工遊行，抗議活動已持續2個月。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

法國總統馬克宏推動年金改革，卻遭民眾強烈抵制並發起罷工遊行，抗議活動已持續2個月。巴黎清潔員也發起罷工，拒絕清理垃圾，導致人行道垃圾一袋袋堆疊得比人還高，地上散落著香蕉皮、披薩盒、食物垃圾，在逐漸暖和的天氣中散發出刺鼻的味道。

綜合《每日郵報》、《衛報》報導，鑒於未來幾年法國將出現財政赤字，總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動年金改革，法案包括將退休年齡從62歲延至64歲、工作年限須滿43年才能領全額退休金等。

無法接受的民眾發起罷工活動，衝擊各地運輸、學校等公共服務。自3月6日以來，清潔員罷工已邁入第10天，巴黎市政廳數據顯示，超過7600噸未處理的垃圾堆積在巴黎街道上，整座城市變得越來越髒亂並飄出惡臭。

▲▼法國清潔員罷工，7600噸未處理的垃圾堆積在巴黎街道上。（圖／達志影像／美聯社）



住在巴黎14區的謝奈（Caroline Chesnay）說，「人行道被一袋袋高聳的垃圾擋住，這是一場惡夢，恐怕很快就會引來老鼠。」網友將這種景象描述為「600萬隻老鼠的自助餐」，是巴黎人口的兩倍。

巴黎警察局長努捏斯（Laurent Nunez）表示，街道上堆積的垃圾導致害蟲繁殖、疾病傳播等公共衛生問題，並對居民構成威脅，繼續罷工的人將面臨6個月的牢獄之災和9000英鎊（約新台幣33萬元）的罰款。