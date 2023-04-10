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台南西港消防充當一日教師　港明高中師生CPR宣導

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三大隊西港分隊，為落實急救教育，使師生更進一步認識CPR及重視消防安全，特於10日上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次宣導由西港消防分隊教官賴盈瑞及翁崇峻前往，針對師生宣導居家爐火烹調安全、防範電氣火災、滅火器操作使用、火場避難逃生、建構居家防火避難環境、救護車資源使用、避免一氧化碳中毒、居家應裝設住宅用火災警報器、液化石油氣鋼瓶更換安全及逾期鋼瓶辨識等，提升師生CPR及防火(災)相關知識，保障其生命財產安全。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第三救災救護大隊長陳坤宗表示，本次不同以往單調的宣導，西港消防分隊教官拿出高品質QCPR監測訓練安妮（市稱Q安妮）教導師生操作，可客觀且準確回饋CPR的品質，利用Q安妮LED燈條回饋CPR按壓品質，訓練師生做到「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷，兩分鐘換手」的高品質CPR，並使用即時回饋安妮，利用藍牙連接手機APP，替急救過程做品質控管，並以百分比呈現，最後更以透過師生良性競爭的遊戲元素，為枯燥乏味的急救教育開啟新的篇章，獲得熱烈回響。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局李明峯局長表示，台南成為後疫情時代的韌性城市，是民眾最殷切期盼的，這個目標除了靠消防員不斷精進本身技能，以確保市民的健康與安全外，民眾更應持續強化防災、防火及救護知能，為城市增添一分助力，更是不分你我，建構安居樂業的居住環境。

▲台南市消防局第三大隊西港分隊，上午前往港明高中為師生辦理CPR及防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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