女嬰出生24hrs「空腸脹如氣球」　醫「這原因」急裝人工肛門救命

▲出生才24hrs，女娃因為先天性小腸閉鎖症急裝人工肛門，術後兩個月後關閉。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中中港澄清醫院接獲一名才出生才24小時的女嬰，因嘔吐、腹脹而難以餵乳，經上消化道攝影檢查，發現女嬰的空腸猶如小氣球般鼓脹，迴腸卻是無法顯影，診斷為小腸閉鎖症，醫師決定裝人工肛門，讓女嬰順利吸收營養，術後兩個月關閉人工肛門，經兩年來的觀察，該小女嬰發育正常。

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，由於該女嬰的空腸和迴腸之間被膜狀阻塞，經手術後讓空腸和迴腸暢通，但由於兩端的口徑差太大，猶如從十線車道要通向一線車道，還是會發生壅塞，因此從空腸部位做人工肛門，人工肛門開在腹部。

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林雨利說，施做人工肛門最大好處是使女嬰能盡快進食，以支持身體成長。初次手術後兩個月關閉人工肛門，讓遠端迴腸能慢慢「拓寬」腸道，以承受空腸擠進的食物，雖然術後女嬰仍有嚴重腹脹，但不到一週即能順利排便，並於三個月後空腸和迴腸完全暢通，經兩年來的觀察，該小女嬰發育正常。

林雨利強調，小腸閉鎖症是新生兒常見的腸阻塞疾病，發生率大約3000個嬰兒之中會有1例，這類病灶臨床多以吐奶、腹脹表現，若延宕治療，1週內嬰兒有可能死亡，必須在48小時內進行手術。