太平番仔路庄強制拆屋　她爬上屋頂抗爭！自救會噴滅火器、放鞭炮

記者游瓊華／台中報導

台中太平區番仔路庄40多戶居民與建商長億集團因土地所有權糾紛纏訟40多年，建商聲請強制執行拆屋還地，台中地方法院10日由事務官會同警方到場執行，針對自救會會長林秀芬世居古厝先拆除，結果遭激烈抗爭，林秀芬爬上屋頂誓言「屋在人在、屋毀人亡！」，自救會成員還噴滅火器、放鞭炮阻擋，與警方幾度爆發拉扯，現場混亂不已。

▲太平番仔路庄強制拆屋，屋主爬上屋頂抗議。（圖／記者游瓊華攝）



▲屋主爬上屋頂抗議「自救會噴滅火器、放鞭炮」擋拆。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市太平區的番仔路庄為10多座閩式建築集合而成的三合院聚落，已經超過百年歷史。自1975年起，居民與建商長億集團因土地所有權爭議纏訟至今，2020年長億聲請強制執行未果，日前再度聲請並於今日強制執行指標戶、自救會會長林秀芬世居古厝。

▲林秀芬帶著鞭炮爬上屋頂抗議，痛批建商惡霸。（圖／記者游瓊華翻攝）



番仔路庄自救會痛批長億集團惡霸，拆屋搶地。自救會也提到，這次面臨強拆危機的，是番仔路林秀芬家。長億集團單獨提告林秀芬，就因為她是番仔路庄自救會的主委，長億集團試圖透過惡劣的手段分化番仔路居民。但今天番仔路的居民大家都到現場聲援林秀芬，透過這樣的行動告訴長億集團，番仔路庄會團結在一起，反對這樣的蠻橫強拆。

▲雙方數度爆發衝突。（圖／記者游瓊華翻攝）



為了阻擋拆屋行動，林秀芬也爬上屋頂，在屋頂放滿鞭炮，高喊「屋在人在、屋毀人亡」，成員們向警方、拆除人員噴滅火器、燃放鞭炮，與現場維持秩序之警力數度爆發衝突，一位民眾受傷送醫。

雙方從上午8點一路對峙到中午11點，法院執行拆除人員突破抗爭進入屋內，斷水電執行拆屋，林秀芬也被帶下，抗爭行動失敗。