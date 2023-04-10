阿隆師美媳背景曝！情人節見第一次面　「1巧合」交往1年步紅毯

▲高雄超狂流水席，小倆口甜蜜合照。（圖／新郎湯貴翔提供）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

台灣最大總舖師、高雄知名「內門阿隆師」9日娶媳婦，席開200桌舉辦世紀婚宴，迎娶儀式也找來百輛超跑將新娘接回家，可以說是相當風光盛大，而小倆口相識背景也隨之曝光。據了解，女方為護理師，與男方在一次的聚會上認識，深聊後才發現兩人竟是同天生日，如此有緣的兩人也決定進一步交往，並在一年後決定攜手共度一生。

內門是總舖師的原鄉，統計區內有150組總舖師，其中三代傳承的「阿隆師」又是全台最大；而新娘的來頭也不小，是嘉義當地望族，和「阿隆師」湯富隆兒子湯貴翔可說是門當戶對。

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▲▼新郎透露，兩人是在一次情人節的餐敘上相識，沒想到一眼就被新娘吸引。（圖／新郎湯貴翔提供）

這對小倆口的相識過程事後曝光，據悉兩人第一次見面就是在情人節的一場朋友餐敘上，當時湯貴翔一眼見到新娘便深深被吸引，於是主動上前攀談，深聊後才發現兩人竟是同天生日，「這讓我們都覺得太巧妙了」，並在進一步交流後決定交往，一年後便決定攜手共度一生。至於來自嘉義的新娘，和新郎一樣都在家中排行老二，新娘出生在一個公務機關家庭成長,爸爸是刑警媽媽是老師,長大後也就讀學習護理相關科系,順利取得了護理師執照,是位個性溫柔脾氣好的女生。

不僅如此，婚宴前的迎娶儀式也是絲毫不馬虎，「阿隆師」特地準備了100輛超跑，其中不乏瑪莎拉蒂、BMW、賓士等，最貴的一輛當屬麥拉倫 600LT，新車要價1780萬；而新郎湯貴翔禮車則是保時捷Macan GTS，一路駛向新娘家，牽起新娘的手向岳父、岳母拜別，搭上禮車後，百輛超跑一字排開，現場燃放鞭炮，搭上陣陣引擎聲浪，十分風光。