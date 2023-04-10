女友性慾大「想半夜被X醒」！他睡前偷訂鬧鐘　隔天卻崩潰喊1句

▲原PO性慾大，男友招架不住。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

情侶感情甜蜜，難免會想要有肌膚之親，一名女網友表示，週末最期待的事情，就是去男友的租處壞壞，還許願希望睡到一半被玩醒，見面當天兩人大戰3回合，睡覺前男友還特別設鬧鐘，凌晨偷偷起床完成原PO的心願，不過原PO性慾旺盛還想要更多，男友卻舉白旗投降。

原PO在Dcard上發文，與男友是遠距離，不過幾乎每個禮拜都會見面，周末滿心期待到男友租屋處，「因為我跟他許了一個願，我想要睡到一半被X醒」，見面當天兩人激戰3次，睡覺前男友還設鬧鐘，「還不告訴我幾點，凌晨的時候再來一次，半睡半醒之間，我的願望被完成了，隔天也做了幾次」。

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不過次數太頻繁，男友開始抗拒。原PO透露，「前一天除了做了很多次之外，我也讓他硬很多次」，導致男友現在沒有慾望，連硬起來都會痛，只好用手跟玩具滿足原PO，「我是不是太誇張了，在索求性愛的過程中，有時會覺得，自己是不是逐漸將這段感情的性和愛變得失衡了，雖然男友還是很愛我，但是我自己會想很多」。

貼文一出，網友建議兩人溝通，「破皮，真的會很痛」、「他會被妳玩到沒命，試試前戲久一點（很久很久的）然後把妳玩到累，看能不能減少需求」、「女生沒有冷卻時間，男生有，過度射真的會很不舒服」、「原PO可以先自己來個幾次，然後再做，看會不會比較好放電一點」。