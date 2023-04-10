台南角頭創菲黑幫帝國！弟遭「蝦米」槍殺　5000黑衣人千萬喪禮

▲陳建寧親弟陳建文遭槍殺，他委託結拜兄弟天道盟盟主鐵霸治喪，耗資千萬，更是年度最轟動黑道喪禮。（圖／CTWANT提供）

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2021年台南角頭陳建文遭小弟「蝦米」槍殺身亡，震驚道上，天道盟盟主鐵霸受結拜兄弟陳建寧（54歲）委託治喪，耗資千萬的黑道喪禮轟動一時，也因為後續傳出遠在菲律賓的陳建寧打算回台復仇，警方獲報後開始鎖定調查，發現陳建寧逃亡偷渡赴菲，靠著博弈發跡，已成當地台灣黑幫帝國大老，因此與菲國合作，將陳建寧押解回台。

據了解，陳建寧所建構出的黑幫帝國，旗下4大公司即博弈、毒品、詐騙、軍火，其中賭博、賣藥最為賺錢也是其收入大宗。菲律賓警方3月20日從陳建寧小弟吳男家中搜出85把槍，含13支步槍、7支衝鋒槍、65支手槍及槍支配件和數百發子彈，別墅主人吳男承認槍枝全部為其所有，疑似替陳建寧撇清關係。

▲陳建寧和手下等4人被捕，菲律賓警方召開記者會，據了解被查扣槍枝足夠一支特種部隊使用。（圖／CTWANT提供）

經查，吳男因毒品、強盜遭通緝，2018年6月在菲律賓因屬詐騙機房成員遭逮，警方認為吳男是陳建寧親信，在陳逃亡非律賓後赴菲會合。經查，菲律賓進行槍械管制後，該批槍枝收了半年，正準備運上漁船走私進台灣，不過由於近來管制嚴格，軍火利潤不高。

因為陳建寧和鐵霸交情加上天道盟軍火實力不容小覷，警方不排除陳建寧是幕後供應者，且天道盟太陽會著名的「虎牌殺手」一直以來都送到菲律賓集訓，也可能與陳建寧有所關聯。

最賺錢的毒品，陳建寧找來遭列管通緝的楊姓製毒師統籌，以生產安非他命和K他命為大宗，推估成品是以漁船走私方式運抵台灣，再分銷到日本等地，詳細情況仍待警方深入調查。

本刊調查，陳建寧和弟弟陳建文都是台南安平地區角頭，兩兄弟一起出來闖蕩江湖，早年跟隨大哥洪鴻彬，2001年陳建寧拿玩具槍擄人，勒贖6000萬元，遭判刑9年逃亡海外，當時的陳建寧還算中生代角頭，尚未列入治平專案對象，但與天道盟交好，逃亡至菲律賓站穩腳步後，因與天道盟盟主鐵霸結拜，開啟本省掛駐菲黑幫帝國之路。

陳建寧親弟陳建文後來洗白轉作權利車生意，收入不錯也逐步淡出江湖，未料2021年遭小弟「蝦米」槍殺身亡，當年陳建寧因被通緝無法回台奔喪，遂委託鐵霸全權主持操辦喪禮，公祭時鐵霸更以家屬身分答禮。這場喪禮陣仗龐大除耗資千萬元外，許多黑幫重量級人士齊聚，包括四海幫主張存偉、竹聯幫仁堂大哥等，連澳門黑幫大老崩牙駒都跨海送花圈，總計禮車250輛、5000人參加，號稱年度最大檔黑幫告別式。

▲警方懷疑陳建寧駐菲的黑道帝國，涉及毒品軍火詐欺和賭博產業，此次除了楊姓製毒師落網，被查獲私藏大批軍火的吳男也曾是菲國詐騙機房一員。（圖左吳男、右楊男／CTWANT提供）

無法回台奔喪是陳建寧心中的痛，加上弟弟走後留下幼子，喪禮後陳建寧安排姪子赴菲律賓，將他帶在身邊，頗有繼承家業的用意。今年3月初台菲警方聯手，菲律賓警方依《非法入境》逮捕陳建寧等4人，其中陳建文遺孤、17歲兒子一併被捕，並從他身上搜出一把手槍和子彈。

警方私下表示，陳建寧被捕後相當坦然，疑似認為遣返回台隨即發監執行，菲律賓一切不法都能直接切割。後續警方清查重點，包括菲律賓黑幫帝國由何人接手，旗下博弈公司、毒品製成販售上下游流向過程以及詐欺、走私軍火涉及不法情事，均將逐一清查法辦。

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