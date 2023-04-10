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大陸 大陸焦點 特派現場

男甩竿竟「釣」到老婆！「魚鉤」插入臉頰　驚悚畫面曝

▲▼ 。（圖／）

▲魚鉤直接戳進女子的臉頰。（圖／翻攝自bilibili）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸一名女子前陪丈夫釣魚，不料丈夫卻在甩竿時不慎「釣」到妻子，魚鉤硬生生妻子臉上，且卡在臉頰中拔不出來。不過，妻子卻非常冷靜，不哭也不罵，靜靜的到醫院治療，情況十分奇葩，醫生看了也傻眼。

綜合陸媒報導，江蘇南京一名涂姓人妻日前陪丈夫到江邊釣魚，不料丈夫甩竿時竟不慎將釣竿甩到老婆，魚鉤直勾勾的「釣到」老婆，在臉頰上拔不出來。但妻子卻十分鎮定，只是默默拿出手機拍攝影片，不吵也不罵，事後再到醫院取下魚鉤。

▲▼ 。（圖／）

▲魚鉤順利被取出。（圖／翻攝自bilibili）

涂姓人妻表示，「他也不是故意的，我上輩子欠他的吧。」並表示罵他也沒有用，不如省點力氣到醫院治療，奇葩狀況及超冷靜的態度讓醫生也大傻眼。

網友們看完紛紛留言，「老公：釣到美人魚」、「回去必須揍老公一頓」、「這一定要去醫院，臉上血管神經很多，自己處理容易面癱」、「太冷靜了，那個魚鉤釣臉頰我看了都怕」、「太誇張了，怎麼釣的？」、「感覺超痛」、「這是真的還假的？也太恐怖」。

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