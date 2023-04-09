　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樹林人狂推神雞排！他到場聽價格愣：以前加珍奶只要50元

▲▼網友購買一片雞排花了65元，感嘆以前雞排+珍奶的組合只要50元。（圖／翻攝臉書／樹林人）

▲網友受到樹林人推薦，購買一間知名雞排，價格卻與他的認知相去甚遠。（圖／翻攝臉書／樹林人）

記者柯振中／綜合報導

近日台灣物價不斷上漲，民生物資也變得愈來愈貴。新北一名男子日前透過介紹，找到一間便宜好吃的雞排，不過實際到場購買，價格卻與他的印象相去甚遠，且就算已經漲價，老闆還是快要撐不住，讓他不禁感嘆「國民美食雞排變高級」。

這名男子在臉書社團「樹林人」分享，他25年前服兵役時，最喜歡在收假時買10組以上的經典組合「雞排+珍奶」，帶回去與部隊的學長、學弟分享，當時購買一組相當便宜，只要50元銅板就能買到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友購買一片雞排花了65元，感嘆以前雞排+珍奶的組合只要50元。（圖／翻攝臉書／樹林人）

▲▼網友購買一片雞排花了65元，感嘆以前雞排+珍奶的組合只要50元。（圖／翻攝臉書／樹林人）

▲▼網友購買一片雞排花了65元，感嘆以前雞排+珍奶的組合只要50元。（圖／翻攝臉書／樹林人）

如今物價飛漲，男子透過在地人介紹，找到一間便宜好吃的雞排，吃的是當兵時的回憶，但現在價格已經回不去，雖然相對便宜，但也已經要價65元。

男子詢問老闆，被對方告知「又要漲價」，因為一片雞排只有賺15元，已經快要撐不住，讓他無奈感嘆，雖然普發6千元，但這筆錢撐不了多久，花完了還是照樣要過日子，「國民美食雞蛋變精品，國民美食雞排變高級。」

貼文引起討論後，不少在地人也回應，「現在65元真的算便宜了」、「這一家的雞排確實是好吃」、「很久沒吃到過去35元的那種味道了。現在大部分的雞排都吃起來甜甜的」、「不要說雞排了，現在連一個便當都快吃不起了」、「65元便宜啦，墾丁都要120元。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
他抱怨夜市「愛播玖壹壹歌」：品味真差　釣出健志神回應
「重機女神」痞幼認分手男友！
3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最
港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸
李昇基婚禮「大咖前輩」喊：一周要做5次！他嚇到擦汗
猴痘疫苗「名額增至3萬人」　50家醫院可接種

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最澎湃

樹林人狂推神雞排！他到場聽價格愣：以前加珍奶只要50元

港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸：第一次遇到

月入8萬！男友去富婆家「全職上工」　她偷看行車紀錄器綠炸

中共明馬祖莒光島南方實彈射擊　史上最近！航港局：船隻適當避讓

一圖看一周天氣！「春天孩子面」2地晴雨多變　「飆35度」時間曝　

第17世大寶法王嘉華噶瑪巴駐錫台南弘法　撫慰疫情祈世界和平

吃完拉麵「衛生紙丟碗裡」　日名店老闆爆氣：不提供紙巾！2派戰翻

目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

爸控管飲食不讓柯基「吃地瓜」 牠眼神死不給碰：人家又不胖！

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

戲精汪！柯基喝完水突自嗨狂奔 下秒斷電倒地狂扭網笑：喝符水

3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最澎湃

樹林人狂推神雞排！他到場聽價格愣：以前加珍奶只要50元

港女來台包車「臨時放鳥」！司機開160公里撲空氣炸：第一次遇到

月入8萬！男友去富婆家「全職上工」　她偷看行車紀錄器綠炸

中共明馬祖莒光島南方實彈射擊　史上最近！航港局：船隻適當避讓

一圖看一周天氣！「春天孩子面」2地晴雨多變　「飆35度」時間曝　

第17世大寶法王嘉華噶瑪巴駐錫台南弘法　撫慰疫情祈世界和平

吃完拉麵「衛生紙丟碗裡」　日名店老闆爆氣：不提供紙巾！2派戰翻

目睹叔叔進摩鐵！「副駕坐其他女人」該說嗎　過來人答案一面倒

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

「伊藤潤二Ｘ歐拉歐拉」限定餐酒館驚嚇登場！富江、雙一經典篇章設計餐點

人妻剖腹產半夜「脹奶發燒」！丈夫一聽狂罵3小時：她疼讓她死

「重機女神」痞幼認分手50歲男友！　4個月戀情告吹：一個人了

快訊／台南槍擊醫院丟包命案　3犯嫌「2人聲押1人交保」

Jeep小改款Wrangler內外升級！新增Offroad導航、電動頂篷

3億流水席在高雄！內門總舖師「娶媳」辦200桌　局長：史上最澎湃

楊紫成功追星！驚見孫燕姿現身「陸劇殺青照」　與范丞丞同台飆戲

OffGun七年一樣甜！只吵過兩次架　其中一次是為神秘「屁聲」

他抱怨台中夜市「愛播玖壹壹歌」：品味真的差！　釣出健志神回應

靈性生態／愛地球從我做起　靈鷲山淨灘守護海洋

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

生活熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

她月花1000元做美甲！男友忍半年「不敢娶妳」

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

梅雨何時來　最新預測出爐

妹子自豪刮腋毛！被男友「回1句話」驚呆

網友票選　林口高中獲新北「最美高校制服」第一名

今晨12.1℃！成颱機率提高　大迴轉路徑曝

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

下波全台有雨　1號颱恐生成路徑曝

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

不給換錢！客拿3瓶飲料「3000元分3次結帳」店員超火

更多熱門

相關新聞

美國經濟降溫　3月非農就業數增加23萬6000人

美國經濟降溫　3月非農就業數增加23萬6000人

美國勞工部今天公布數據顯示，3月份美國非農就業數增加23萬6000人， 已經呈現連兩個月放緩，進一步表明政策制定者持續打擊通膨之際，美國經濟正在降溫。

兩人逛饒河夜市「一晃眼吃1100」　網揪1點驚呆

兩人逛饒河夜市「一晃眼吃1100」　網揪1點驚呆

WTO下修全球經濟成長率！2023年僅2.4%　創逾30年新低

WTO下修全球經濟成長率！2023年僅2.4%　創逾30年新低

墾丁雞排一片120被轟　老闆娘出面回應了

墾丁雞排一片120被轟　老闆娘出面回應了

墾丁雞排攻頂一片120元！鄉民酸：太便宜了

墾丁雞排攻頂一片120元！鄉民酸：太便宜了

關鍵字：

雞排炸物物價通膨通貨膨脹

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

網追《模仿犯》發現這演員太強！「轉到哪台都是他」

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面