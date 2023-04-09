樹林人狂推神雞排！他到場聽價格愣：以前加珍奶只要50元

▲網友受到樹林人推薦，購買一間知名雞排，價格卻與他的認知相去甚遠。（圖／翻攝臉書／樹林人）



記者柯振中／綜合報導

近日台灣物價不斷上漲，民生物資也變得愈來愈貴。新北一名男子日前透過介紹，找到一間便宜好吃的雞排，不過實際到場購買，價格卻與他的印象相去甚遠，且就算已經漲價，老闆還是快要撐不住，讓他不禁感嘆「國民美食雞排變高級」。

這名男子在臉書社團「樹林人」分享，他25年前服兵役時，最喜歡在收假時買10組以上的經典組合「雞排+珍奶」，帶回去與部隊的學長、學弟分享，當時購買一組相當便宜，只要50元銅板就能買到。

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▲▼網友購買一片雞排花了65元，感嘆以前雞排+珍奶的組合只要50元。（圖／翻攝臉書／樹林人）



如今物價飛漲，男子透過在地人介紹，找到一間便宜好吃的雞排，吃的是當兵時的回憶，但現在價格已經回不去，雖然相對便宜，但也已經要價65元。

男子詢問老闆，被對方告知「又要漲價」，因為一片雞排只有賺15元，已經快要撐不住，讓他無奈感嘆，雖然普發6千元，但這筆錢撐不了多久，花完了還是照樣要過日子，「國民美食雞蛋變精品，國民美食雞排變高級。」

貼文引起討論後，不少在地人也回應，「現在65元真的算便宜了」、「這一家的雞排確實是好吃」、「很久沒吃到過去35元的那種味道了。現在大部分的雞排都吃起來甜甜的」、「不要說雞排了，現在連一個便當都快吃不起了」、「65元便宜啦，墾丁都要120元。」