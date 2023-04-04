墾丁雞排「一片120」被轟貴　老闆娘回應了：一定值得

▲墾丁雞排120元引發網友熱議，其中一名讀者EToday留言區貼出照片，「前兩天才去買」。（圖／翻攝自臉書／ETtoday新聞雲讀者）

記者柯沛辰／綜合報導

繼「天使雞排」宣布漲破100元，有網友近日趁連假到墾丁大街遊玩，不料赫見路邊攤雞排一片要價120元，引發網友熱議。對此，攤商4日也出面回應，自家雞排又大又厚，且嚴格要求每片10兩重，一分錢一分貨，一定值這個價格。

原PO在PTT發文指出，他近日去逛墾丁大街時，發現一家攤販在賣雞排，但一片竟要價120元，讓他當場傻眼直呼「台北的連鎖店還在100落舞了啦，直接漲到120讓大家看見南台灣的消費實力，尊爵不凡一片120！台灣人真的很有錢。」

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許多網友看完紛紛留言，「國旅噱你盤子很正常」、「有錢人才去墾丁，我沒錢只能去日本」、「財富自由的人才去墾丁」，但也有人不以為然「還好吧，偶爾才那麼多人」、「出去玩就別省小錢了」、「你覺得很好賺的話可以自己去開店」、「要帶風向好歹拍一下實體長怎樣」。

對此，游姓老闆娘回應，很多客人稱讚他們家的雞排很厚很大，當初進貨就要求廠商每片必須有10兩重，一定值120元這個價，畢竟一分錢一分貨，歡迎大家來品嘗，並給予公允的建議，她一定會虛心接受。

老闆娘指出，雞排下鍋油炸前必須先醃製，連醬汁都是她親手調製，網友之所以覺得貴，是因為他們沒看到實體，以為這是「一般的雞排」，但其實什麼價錢就會買到什麼東西。