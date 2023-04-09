他質疑「蔡英文因應共軍會議沒軍方」　國安人士：他忘了這時代有網路

▲針對中共環台軍演，蔡英文下午返回總統府聽取簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍啟動環台戰備警巡、「聯合利劍」演習，總統蔡英文8日透過臉書釋出她下午於總統府聽取簡報的畫面；不過，馬政府時代國安會前副秘書長楊永明質疑成員沒有軍事戰略專業、軍方背景人員都不在。不過，國安人士9日表示，他忘了這時代有網路，在這個時代的總統、國安單位跟國防部，可以即時線上聯繫，並得到第一手判斷。

根據中共解放軍東部戰區釋出的訊息，將於4月8日至10日，計劃在台灣海峽和台灣北部、南部以及台灣以東海空域，組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。對此，我國防部9日表示，中共於8日編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，共偵獲共機71架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域45架次，共艦9艘次。

對此，蔡英文8日中午與美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾（Michael McCaul）訪團舉行午宴後，隨即回到總統府，針對中共環台軍演聽取簡報，總統府國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明彥、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵、國安會諮委陳俊麟等人都參與會議。

不過，針對府方釋出的內部畫面，馬政府時代國安會副秘書長楊永明表示，這張照片顯示出蔡政府的作秀心態大於尊重專業，一面倒向美國造成兩岸僵局與台海緊張，但是心腹幕僚主導對外政策與國安戰略，卻不見尊重專業領域。他認為，照片坐在桌子上的除了國安局長外，沒有一個軍事戰略專業，國安會的軍方背景人員都不在，國防部官員都不在。

對此，國安人士表示，楊前副秘書長當年可能還是手搖式電話通訊，所以對網路時代確實較為陌生，實際上現在總統、國安單位以及國防部在這個時代，是可以即時通過線上聯繫，並得到第一手的判斷依據。