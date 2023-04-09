婚禮「僅限成年賓客參加」　妯娌堅持帶孩參加…被拒絕秒翻臉

▲一名準新娘不讓妯娌帶幼兒參加婚禮，導致對方瞬間翻臉。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國外一名準新娘不讓妯娌參加自己和男友的婚禮，原因是她和男友曾強調，彼此的婚禮僅限成人賓客參加，沒想到妯娌日前卻堅持要帶小孩出席，被拒絕後更瞬間翻臉，讓準新娘相當苦惱，無奈發網求助，遭遇曝光後也引起網友熱議。

據英媒《每日鏡報》報導，一名準新娘在論壇Reddit發文指出，今年28歲的她幾個月後將和30歲男友迎來彼此的婚禮，雖然雙方過往幾度對家人透露，當天僅限成年賓客參加，卻仍被剛生產完的27歲妯娌要求帶孩子出席，對方並稱不可能讓嗷嗷待哺的幼兒獨自在家。

妯娌的堅持己見，讓該名準新娘相當苦惱，認為婚禮是屬於自己和男友的特殊日子，2人早已計劃以某種方式進行，如今眼看將被攪局，她也為此感到非常不公平。

之後準新娘試圖對妯娌解釋苦衷，豈料對方瞬間翻臉，怒斥「妳根本不關心我和我的孩子，如果你們不允許這個孩子入場，我也根本不會參加婚禮」，讓準新娘不禁大嘆自己是否太苛刻，但又不想為了對方而妥協畢生難得一次的婚禮，實在不知如何是好。

貼文曝光後掀起討論，有網友表示「妳可以做任何妳想做的事，但妳無法控制他人對妳所做決定的反應」、「妳完全有權利不讓她參加婚禮，但照做的結果是讓一些同樣為人父母的親友也無法出席，但對於不想和孩子分開的她而言，再合理不過」、「對於挑剔的幼兒來說，婚禮不會是一個很好的環境」、「如果她錯過婚禮，妳的未婚夫同意嗎？雖然這是屬於妳的特殊日子，但要記住妯娌可能是妳往後的生活經常出現的家人之一，總之祝妳好運」。

延伸閱讀

▸ 2年婚姻掰…周孝安情斷「象迷娘」陳天仁 本人發聲：對小孩的愛只會更多

▸ 三星Q1營業利益暴跌96％證實減產 激勵台廠記憶體股價上漲

▸ 明晨最冷剩13度…1圖看懂下週溫度變化 迎「首颱珊瑚」機率曝光