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大陸 大陸焦點 特派現場

「少林武僧」遭業餘拳手爆打　2分鐘KO影片曝

圖文／鏡週刊

中國少林寺充滿神祕色彩，不時成為各種武打影視作品的故事背景，但少林武僧到底能不能打，也一直是個問號。近日中國一名少林武僧參加商場拳賽，面對業餘拳手不斷炫技，卻只能頻頻閃躲挨揍，最後直接倒地，被中國網民譏諷少林寺之恥。

▼自稱少林武僧的釋永軍在拳賽中，遭業餘拳手2分鐘內KO。

【有片】少林武僧遭業餘拳手爆打「2分鐘KO」　網譏：十八般無一

中國傳統武術能否與現代格鬥抗衡，一直是令人好奇的話題。前幾年自稱渾元形意太極掌門人的馬保國，在一場比賽中遭業餘拳手打得鼻青臉腫，儘管因為直播內容意外爆紅，卻也害外界對傳統武術的實戰性印象大扣分。

而繼馬保國後，近日又有一名武術代表鬧出笑話。廣東東莞商場7日晚間舉辦了一場「抖音武林功夫拳王爭霸賽」，不僅職業拳手參與，也邀來各路網紅、傳統武術家齊聚，其中參賽的中國少林武僧釋永軍對上業餘拳擊愛好者「武林人阿俊」，但結果卻令場邊民眾大失所望。

從觀眾錄影的片段能清楚看到，釋永軍在擂台上各種花拳繡腿，跳來跳去卻遲遲沒能擊中阿俊，反而數度被擊倒在地，臉部挨揍後甚至開始耍起疑似醉拳的招式，但最終仍被擊倒在地，招來對岸網友譏諷「估計想學馬保國大師一躺成名」「就是個假出家人」「毆打老年人 年輕人不講武德」「十八般無一 沒啥實戰水平」「丟光少林寺臉面」。事後阿俊也在抖音暗示釋永軍根本是假和尚，只靠一兩招就想出來招搖撞騙。

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