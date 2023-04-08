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今2區有雨　明起「高壓環流」上看35℃暖如夏

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今(8日)鋒面雨帶已遠離，西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(8日)鋒面雨帶已遠離，西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨；白天陽光下氣溫微升，早晚因輻射冷卻，仍偏涼、微冷。下周一至周五，北台高溫升至30度、南部則升至35度左右。下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，但機率僅約為20%，無侵台疑慮。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8日)鋒面雨帶已遠離，西半部多雲時晴，花、東偶有零星飄雨的機率；白天陽光下氣溫微升，早晚因輻射冷卻，仍偏涼、微冷。各地區平地氣溫：北部14至22度，中部16至29度，南部17至31度，東部15至28度。

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明(9日)日至下周五(14日)連續6天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升；下周一至周五、白天「暖如夏」(北台高溫升至30度、南部則升至35度左右)、各地早晚仍微涼。

下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率約為20%(左圖)，應持續觀察。以氣候平均而言，「西北太平洋」至今尚未有颱風生成，算是有點晚。颱風歷史資料亦顯示，一百多年來(1911至2022年)「4月颱」侵台，只發生過一次，機率可謂「微乎其微」，最新模式模擬的路徑亦顯示，無侵台疑慮(通過菲律賓、進入南海；或逼近菲律賓，再轉向東北大迴轉)。

▼最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF) 15日20時系集模擬機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面颱風生成的機率約為20%。同時美國(GFS)模式模擬圖(右圖)亦顯示，呂宋島東方的環流已有颱風的強度。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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