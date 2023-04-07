今溜滑梯式降溫！2區有雨下探14℃　今年首颱「珊瑚」下週可能生成

▲今(7日)天受到鋒面雨帶影響，台南以北及東半部有局部陣雨。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今(7日)天受到鋒面雨帶影響，台南以北及東半部有局部陣雨，北台灣明顯轉涼。明天西半部好轉、氣溫微升，下週連續6天晴朗回溫，暖如夏上看35度。下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，有發展成今年第1個颱風「珊瑚」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(7)日受到鋒面雨帶影響，台南以北及東半部有局部陣雨，高屏亦偶有零星短暫飄雨的機率；北台明顯轉涼。各地區平地氣溫：北部14至19度，中部15至23度，南部19至28度，東部16至27度。

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▲高屏亦偶有零星短暫飄雨的機率；北台明顯轉涼。

明(8日)鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東偶有零星短暫雨的機率；白天氣溫微升，各地早晚偏涼微冷。下週日至週五(9至14日)連續6天各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升；下週一至週五、白天「暖如夏」(北台高溫升至30度、南部則升至35度左右)、各地早晚仍微涼。

下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，有發展成今年第1個颱風「珊瑚」的機率，待持續觀察。以氣候平均而言，「西北太平洋」至今尚未有颱風生成，算是有點晚了。颱風資料庫亦顯示，百年來(1911至2021年)「4月颱」侵台，只發生過一次，機率微乎其微，模式模擬的結果與其相符合。

▼最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF) 13日20時系集模擬機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面有颱風生成的機率；同時美國(GFS)模式模擬圖(右圖)亦顯示，菲律賓東方海面的環流已有颱風的強度。（圖／三立準氣象.老大洩天機）