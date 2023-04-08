台灣4間大學新增「心理假」每學期可請5天　網敲碗：上班族能跟上嗎？

文／Workworks職場人

生病感冒能請病假，那麼「心情」感冒也能請假嗎？無論上班族或學生族群，每天都要面臨無止盡的工作壓力和學業成績，大家心中一定會遇到精神狀態不健康的時期，倘若職場人們內心承受過大壓力時，會選擇向上層主管請假休息嗎？根據統計台灣目前共計有4間大學開放「心理假」假別，快跟著編輯一起看下去！

＃國立中山大學

▲國立中山大學。（圖／國立中山大學）

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去年五月就首創「心理不適假」的中山大學，除了每學期提供給學生「三天」的心理假別，也會同步導師們的關懷，必要時也會協助輔詢單位。

＃台灣師範大學

▲台灣師範大學。（圖／台灣師範大學）

國立台灣師範大學日前宣布正式將「心理假」列入請假種類，學生只要因為心理或精神不適，可以直接申請心理假，不需要檢附任何證明文件，且每學期至多請假五日為限。

＃國立成功大學

▲國立成功大學。（圖／國立成功大學）

成功大學除了新增每學期5天「心理調適假」以外，也特別聘請兼任心理師，推行「夜間諮商」與「日間心理師」駐點政策，學生們無論白天上學期間，或是晚上放學後都能找得到諮商師進行諮商。

＃實踐大學

▲實踐大學。（圖／實踐大學）

實踐大學去年也實施心理不適假，每學期除了提供學生們「三天」的假別，也會同步導師們的關懷，期望透過此假別給學生們緩和心境、自我調整的空間！

台灣共計「中山大學、台師大、成功大學、實踐大學」這四間學校有提供「心理假」假別，可惜目前心理假僅有大學校方提出研擬方針，此波也引來不少上班族哀號，像是「上班族哪時候能跟上」、「敲碗老闆哪天良心發現」⋯等（笑），職場人們也期許公司能准許心理假別嗎？

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