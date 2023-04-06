2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

文／Workworks職場人

畢業季即將來臨！近期不少各大專院開始舉辦實體校園徵才活動，無論是應屆畢業生或是正在尋找新工作的社會新鮮人，跟著編輯一同探討由「104薪資情報」提供各行業及職務種類的「畢業起薪」參考，究竟哪些行業的畢業起薪最理想呢，跟著編輯一同看下去！

＃軟體／工程類人員 4萬

於畢業起薪位居榜首的「軟體／工程類人員」，職務種類普遍分為軟體專案主管、電子商務技術主管、軟體/硬體設計工程師、系統分析師、演算法開發工程師⋯等，這類別職位的畢業起薪為4萬元，倘若是碩士學位畢業的話則會提升至5.4萬，以104人力銀行網站來看，「軟體設計工程師」職缺共累積1萬7千個工作機會，有相關背景的職場人們可把握高薪的機會！

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＃製程規劃類人員 4萬

同位於畢業起薪位居榜首的「製程規劃類人員」，職務種類集中於生產技術／製程工程師、半導體製程／設備工程師等工作職缺，這類別職位畢業起薪為4萬元，倘若是碩士學位畢業的話則有望領到5.6萬月薪。

＃醫療專業人員 4萬

疫情期間最辛苦的「醫療專業人員」，畢業起薪同為4萬元，常見的職務類別像是醫生、藥師、護理師、營養師、治療師、心理師，醫療人員以醫師的薪資級距落差最大，月薪範圍從9萬至20萬通通有（羨慕），至於護理師及護士的工作職缺開放名額最多。

＃營建施作類人員 3.8萬

同位於畢業起薪排行第二名的「營建施作類人員」平均有3.8萬元薪資，職務範圍從營造工程師、工地主任、木工、水泥工、水電工等，這類營建工程的相關工作，雖然看似高收入的薪資條件，但同樣地他們比其他工作更必須付出「工時長及耗體力」的代價。

＃軍警消防類人員 3.8萬

近年「軍警消防」工作越來越夯，平均畢業起薪為3.8萬，加上工作穩定又能享水電減免條件下，吸引不少年輕人選擇挑戰志願役、消防專業人員、救生員行業，編輯身邊就有很多同年齡層的朋友，高中畢業後即進入軍校及警校培育。

＃工程研發人員 3.6萬

「工程研發人員」平均畢業起薪落在3.6萬元，職務種類集中於硬體、光電、通訊工程研發、機械工程師等，其中尤以通訊工程研發的薪資相較優渥，至於硬體及光電工程相關工作，依照個人年資及工作能力，每月也有機會挑戰10萬。

另外「化工材料研發、生技及醫療研發、產品企劃及專案管理、維修及技術服務類人員」畢業起薪皆落在3.5萬元，至於「金融專業相關人員」則為3.4萬元，以上為「畢業起薪」排行分享，職場人們心中最為理想的工作是什麼職務呢？歡迎跟編輯分享唷！也期許社會新鮮人們能找到適合自己的工作！

Source：104薪資情報

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