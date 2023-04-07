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超長效存錢法！銀行「三大存款技巧」與「四大禁忌」一次看

文／Workworks職場人

職場人們平時有投資理財、存款的習慣嗎？隨著經濟高速發展，不少小資女們選擇理財的第一步就是「銀行存款」，本篇編輯將分享《投資5年，本金從4萬到1億的女人》，帶大家掌握「三大銀行存款技巧」及「四大禁忌」，除了讓自己的錢生出更多錢，同時也能節省不必要的支出，從中獲得更好的理財效果！

銀行存款技巧推薦

1.十二存單法

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「十二存單法」是指每月提取薪水收入的「百分之十至百分之十五」製作成一張定期存款單，切記不要把錢留在薪水帳戶裡，因為薪水帳戶一般都是活期存款，利率很低，如果大量的薪水留在裡面，無形中就損失了一筆收入，倘若每月都堅持繼續做，一年下來就會有十二張一年期的定期存款單。

十二存單法的好處在於，從第二年起，每個月都會有一張存款單到期提供存款人備用，如果不使用，則加上新存的錢繼續進行定期儲蓄，一方面能靈活使用存款又能得到定期的存款利息。

2.複利存款法

「複利存款法」是存本取息與零存整付兩種方法結合的儲蓄型態，優點在於能夠獲得較高的存款利息，缺點就是必須經常跑銀行。假設擁有一筆五萬元的存款，可以考慮將五萬元用存本取息的方法存入，一個月後取出其中的利息，再把一個月的利息在開立一個零存整付的帳戶，以後每月把存本取息帳戶中的利息取出，並存入零存整付的帳戶，這樣就能獲得二次利息，簡單來說就是「即存本取息」的利息在「零存整付」中再次獲得利息！

3.階梯存款法

「階梯存款法」適合作為其他「單向大筆收入」的存款。假設今年年終獎金發了三萬元，既能把這三萬元均等為三等份，各按一年定期、兩年定期、三年定期儲存，一年之後把到期的一年定期存單續存並改為三年定期；兩年之後則把到期的兩年定期存單續改為五年定期，三年後把三張存單都變成三年期的定期存單，這樣每年都會有一張存單到期。

這種儲蓄方式既方便實用，又能享受三年定期的高利息，非常適合大筆現金的存款方式，假設將「階梯存款法」搭配每月份「十二存單法」搭配使用，那就能存下更可觀的數目！

看完以上「三種銀行存款技巧」，編輯也特別整理「四大存款禁忌」，繼續跟著編輯看下去！

銀行存款禁忌

1.少用活期存款

運用活期存款的最大缺點就是「利息少」，如果近期內不需要動用大量資金，建議採用定期存款的儲蓄方式。

2.不宜集中開一張存單

一張的存單金額太大，不僅不安全，如果遇到急用狀況時，需要提前支取其中一部分，也會部分損失利息，辦理起來不如分散幾張存單方式相較方便！

3.存單不宜與有效身份證件放一起

對於儲蓄存單，在保存時應該與自身的身分證、印章分開保管，避免弄丟或是被盜走讓罪犯輕易取走大量存款。

4.定期存款期限不宜太長

最後一點，儲蓄存款「不宜選擇太長的期限」，因為目前正處低利率的時代，如果選擇存期過長，存期內利率調高就會減少利息收益。

以上銀行存款技巧的建議，期望職場人們在儲蓄過程都能靈活運用，等到再次查看銀行帳戶時，就能存下一筆收入啦！

【延伸閱讀】

理財新手！「股市」概念＆股票投資優缺點一次看

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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