LIVE／蔡英文返國發表機場談話　總結10天出訪成果看這裡

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文自3月29日起，展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，期間過境美國紐約，訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，並先後於「哈德遜研究所」接受頒獎，更在洛杉磯過境時，會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引起國際媒體高度關注。蔡英文一行則於7日晚間返抵國門，預計7時30分發表機場談話，《ETtoday新聞雲》則安排全程直播。

蔡英文本次「民主夥伴共榮之旅」即將在今晚正式劃下句點，訪團是於3月29日出發，展開為期10天9夜的訪問，期間去程過境美國紐約，再前往瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，返程則過境美國洛杉磯，並在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫進行雙邊會晤，引起國際媒體的高度關注。

蔡英文依照慣例也於4月6日上午與隨行記者團茶敘，總結這一次出訪的工作任務。蔡英文表示，這次出訪過境美國行程豐富扎實，也跟許多美國友人有互動交流機會，她要感謝AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）這次過境安排上提供協助。

蔡英文在茶敘中說，這次疫後第一次出訪，面對的是更複雜的國際情勢，能夠完成這樣的任務是團隊的力量；她看到不同世代外交人員一起合作，也感受到台灣外交團隊的成長與蛻變，謝謝外交人員挺過疫情、頂住壓力，讓台灣邁向世界的腳步走得更穩更遠，未來要繼續一起打拚。

▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

