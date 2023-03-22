【廣編】華盛頓高中國內外升學紅不讓！繁星7成上榜　國內外頂大全壘打

▲華盛頓高中延續去年的佳績，今年繁星錄取率達7成，拿到國內外頂尖大學門票。

圖、文／華盛頓高中提供

112學年度大學繁星推薦今天正式放榜，台中市華盛頓中學今年的學測成績亮眼，再次突破去年佳績。大學繁星推薦錄取率逾七成，國立大學及醫學大學逾五成，多名學生錄取臺大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，榜單開出紅盤再創高峰。同時海外升學表現也非常卓越，一舉拿下10個國家、超過170所頂尖名校錄取名額，獲得高達6300萬新台幣獎學金，展現出國內外升學的堅強實力。

繁星推薦醫學系通過上榜同學，即是當年捨棄第一志願選擇就讀華盛頓高中的吳建鋒、劉柏辰、及葉羿辰，積極參與各式競賽，在校學業成績及競賽表現同樣突出。學測成績表現優異，目標分別鎖定臺北醫學大學、中山醫學大學、高雄醫學大學醫學系。他們皆表示能通過篩選，感謝學校老師一路栽培，才能不斷提升自身實力。



華盛頓中學高中部不只在國內升學成績亮眼，海外留學更創下佳績，國內部學生鄭景元同時申請海外名校，已提前錄取加拿大排行前10名的Simon Fraser University工程科學應用科學系。國際部學生則美國加州大學9所大學分校中，拿下7所分校，其中就包括了全美第15名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）及全美第22名的加州大學聖地牙哥分校（UCSD）等分校。另囊括世界頂大，如世界第6華盛頓大學、加拿大第1多倫多大學、加拿大第2英屬哥倫比亞大學、澳洲第1墨爾本大學、日本名校早稻田大學，更錄取新加坡南洋藝術學院、美國普瑞特藝術學院、芝加哥藝術學院、紐約視覺藝術學院及薩凡納藝術設計學院等世界知名藝術設計大學。