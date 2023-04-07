假醫假警誆健保卡遭冒用恐起訴　她嚇到連日翹班在家等指示

▲女子險遭假檢警真詐騙，集集警方及時助攔阻。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

黃姓女子近日連續接獲「醫院」和「新北市警局」電話，指其健保卡遭人誤用，需申辦新手機門號並提供身分證印鑑，否則將遭起訴，嚇得她連日翹班待在家等待「指示」；所幸家人機警察覺報警求助，警方上門告知黃女此乃詐騙老梗，也及時阻止詐騙集團的犯行。

集集警分局指出，集集派出所警員吳季泓、柯育婷、許志豪於3月30日9時許接獲民眾報案，稱其黃姓大姊近日不停與陌生來電通話，且會突然離開工作崗位2至3小時，擔心其遭詐騙，遂請警方緊急前往協助。



員警獲報後立即趕赴其住居處，發現大門深鎖，但門外仍可聽見通話聲，隨即表明身分請黃女開門；經了解得知她連續3天接到醫院電話，指其健保卡被人誤用，隨後又一名自稱新北市政府警察局的員警來電，要她去申辦一組中華電信門號，並提供身分證及印章，且不能將過程告訴其他人，否則會遭到起訴。

經員警耐心勸說並提供相關案例宣導後，黃女才驚覺差點遭詐騙，所幸未造成任何損失；員警亦告知民眾，如接獲類似電話，可多方查證或向警方尋求協助，勿輕信任何電話訊息，黃婦對員警及時攔阻詐騙，也頻頻表示感謝之意。



集集分局長劉千祥呼籲民眾，檢警機關不會透過電話指示交付錢財，切勿聽信指示匯款轉帳，切記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」（聽關鍵字、掛斷電話、撥打110或165專線求助），絕對不讓詐騙集團得手。