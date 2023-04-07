姪女突來電要投資30萬週轉　71歲婦衝銀行才知攏系假

▲詐團假冒親人向范婦求助滙款，警方到場勸說。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市71歲范姓婦人6日中午接獲一名自稱姪女的來電，佯稱投資生意需要30萬週轉，行員關懷提問時發覺有異，且邊講電話邊寫滙款單啟人疑竇，立即聯繫警方到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，范婦才恍然大悟自己陷入詐騙陷阱，並感謝行員與員警幫她守住積蓄。

▲員警以案例詳細勸說，讓婦人放棄滙款。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，范姓老婦人昨日中午13時許接獲一名自稱姪女的來電，兩人交談一段時間後，該名女子提到做生意需要30萬週轉，隨後要求「姑姑」加LINE聯繫，並將匯款帳號傳送過來，希望「姑姑」能夠救急。

范婦不疑有他，就拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款，但在填寫匯款單時，因為范婦不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，且對行員的關懷提問完全置之不理，行員見狀趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說范婦行列。

起初范婦仍是深信不疑執意滙款，員警則向范婦解釋詐騙集團利用「假冒親人」詐騙案例後，范婦才了解自己遇到詐騙，且行員也解釋歹徒是為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求被害人在銀行下班前滙款，范婦則不斷的感謝行員及警方熱心的協助才能保住積蓄。