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暖男市長不忍了！陳其邁被說「污掉了91億」　開吉結果出爐

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名「大林蒲沿海六里遷村自救會」的蔡姓成員，去年7月間因不滿受拆遷影響，在自救會的LINE群組中，說正在競選連任的高雄市長陳其邁在遷村過程「污掉了91億」，讓陳其邁不忍了，提告蔡男毀謗，法院審理後，判蔡男拘役20日，得易科罰金，並向公庫支付1萬元。可上訴。

判決指出，蔡姓男子是「大林蒲沿海六里遷村自救會」成員，因不滿受拆遷影響，竟在去年7月21日，在自救會一個有227人的群組，貼訊息表示「可見貪二代是故意黑色幹到底，不怕高雄百姓死活啦」、「貪二代當陳代理市長時，把政院發給紅毛港遷村費3百多億，污掉了91億，真是黑心肝！」、「他不是勾結廠商要貪大林蒲5千億嗎？他選了兩次市長，預先向各廠商拿了超過2千億選舉費」。

陳其邁陣營得知後，氣得提告，法院審理時，蔡姓男子辯稱，是在群組裡聽黃姓自救會會長講的，他只是轉述，但黃姓會長則證稱沒說過這些話，是蔡男自己記錯了。

法官審理後，認為蔡男毀謗事證明確，因此依散布文字誹謗罪，判處他拘役20日，得易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付1萬元，及應接受法治教育課程2場，全案可上訴。

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