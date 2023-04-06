爆前台鹽董座陳啟昱旗山千坪豪宅未登記　陳琬惠：陳其邁應盡快查

▲陳琬惠6日指陳啟昱該蓋千坪豪宅未登記。（圖／陳琬惠辦公室提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今（6日）舉行記者會，指民進黨前中執委、前台鹽董座陳啟昱位在高雄旗山的豪宅涉及違法，在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊。陳琬惠呼籲高雄市政府及市長陳其邁應盡快展開調查，並拿出徹查國民黨前立委顏寬恒豪宅的力度，勿枉勿縱。

陳琬惠表示，她接到吹哨者給予的資料後，利用連假實地勘查，發現陳啟昱的豪宅腹地廣大、戒備深嚴，經詢問附近居民，得知陳啟昱目前居住於此。陳琬惠也秀資料，指出監察院院長陳菊曾於2021年春節期間，探訪過陳啟昱旗山住所。

陳琬惠說，據她掌握相關地號謄本：旗山區旗甲段662地號謄本、旗山區旗甲段663地號謄本，經查此土地使用分區為特定農業區，使用地類別為農牧用地；兩筆土地於 2017年11月買賣取得，登記名字為陳芃銨（陳啟昱前妻，原名陳美珠），而兩塊土地也都經過兩次抵押貸款。

陳琬惠表示，她再查實價登錄，此兩筆土地面積總和為1739.75坪，根據實價登錄總價共3090萬元，但令她困惑的是，根據高雄市建照查詢系統，查無陳啟昱資料；再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啟昱農舍資料。

陳琬惠說，可見陳啟昱的豪宅並未經過正式程序申請，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記，但事實上，此土地正蓋著陳啟昱的私人房舍。

陳琬惠呼籲，民進黨政府查顏寬恒豪宅興師動眾，那麼陳啟昱涉及違法的房舍，是否也以相同力度立刻啟動調查？陳琬惠也再次重申政治人物更應遵守法律法規，不要利用自己的權力謀取私利。