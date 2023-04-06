3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

▲進入腸病毒流行期，幼兒園落實養成洗手習慣。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎防疫得宜，國內已近3年未有腸病毒流行疫情，隨著疫情解封，腸病毒恐將開始大爆發，彰化縣已預先防備，完成幼兒園洗手查核，衛生局長葉彥伯提醒家長，孩童返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

彰化縣衛生局表示，時序即將進入腸病毒流行期，彰化縣自今年1月16日起透過防疫人員實地訪查，強化教托育人員、幼兒及家長對腸病毒防治的認知與警覺，並強化腸病毒防治黃金72小時宣導，已經完成縣內幼兒園洗手查核348家。

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衛生局指出，腸病毒容易在3至6月流行，新冠疫情相關防治作為鬆綁之後，今年以來全國已有一例腸病毒感染併發重症病例，將持續邀請兒科專科醫師進行44家托嬰中心感控輔導、辦理174所國小及公托腸病毒聚集事件演習、保母人員教育訓練，防範腸病毒疫情流行。

葉彥伯呼籲，目前即將進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所，返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請務必立即轉送腸病毒重症責任醫院（彰化縣三家腸病毒重症責任醫院：彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院）接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。