　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腸病毒急診就診人次攀升　腸病毒蠢蠢欲動勿輕忽威脅！

▲清明假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免腸病毒傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免腸病毒傳播。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假即將結束，連假出遊、返鄉人流可能增加疾病傳播風險，台南目前雖沒有腸病毒感染併發重症確診或腸病毒71型、D68型個案，但近期腸病毒門急診人次已逐漸攀升，另監測台南幼托園所也有多起群聚事件，顯示腸病毒疫情逐漸進入流行期，假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免病毒傳播。

「媽媽，我嘴巴破掉、喉嚨好痛」、「老公，最近小寶有點發燒，而且食慾很差一直流口水，口水看起來都吞不進去」、「弟弟啊，你的手腳怎麼突然出現水泡」，台南市衛生局請家長們請注意！若出現前述症狀，請注意家中嬰幼兒是否不小心感染到腸病毒了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

腸病毒容易藉由口沫或分泌物殘留於物品或周遭環境，腸病毒與冠狀病毒不同，外圍沒有套膜，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，所以家長們更要注意：一、勤濕洗手：確實以肥皂依正確步驟「濕、搓、沖、捧、擦」清潔雙手。二、保持環境清潔、通風：一般環境清潔可使用500ppm濃度之漂白水擦拭物體表面，如幼兒常接觸的門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、玩具、遊樂設施、寢具及書本等。巿售家庭用含氯漂白水次氯酸鈉濃度一般在5到6%，可使用約1瓶養樂多（100c.c）的漂白水，稀釋於10公升的自來水中（約8瓶大寶特瓶），濃度即達500ppm。三、確診病童分泌物或排泄物污染之物品或表面，建議使用1000ppm之漂白水擦拭。

▲清明假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免腸病毒傳播。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如果真的病了，請注意：一、不出入公共場所、不上學：感染腸病毒應在家休息避免上學，腸病毒輕症主要以手足口症及皰疹性咽喉炎為主，目前並沒有特效藥，只能採取症狀治療（如解熱鎮痛），絕大多數患者會在發病後7到10天內痊癒。二、多補充水份、吃冰涼食物、減少口腔潰瘍的疼痛。三、留心觀察病情、小心重症前兆：在幼兒感染腸病毒後的7天內，密切注意是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，一旦出現前述病徵，請立即轉送至台南市腸病毒重症責任醫院（成大醫院、奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、台南市郭綜合醫院）接受適當治療，以免錯過黃金治療時間。

衛生局局長蘇世斌呼籲市民朋友，腸病毒也會感染成人，但症狀較不明顯，所以在吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，仍應落實手部清潔，才能避免將病毒傳染給嬰幼兒，保障全家人的健康。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
露營醒來「身旁4歲女兒不見了」　竟是怪男偷抱回家
銀行ATM成垃圾場被酸「台灣日常風景」　照片讓一票人嗆丟臉
超狂員工群組嗆爆主管！同事全響應「+1一起走」
鳳梨「89對決」惹議片段全刪光！　Joeman挨轟回應曝真相
眼睛疲勞吃葉黃素？營養師揭真相：根本沒效
新北弟牽繩勒死兄　家屬悲痛還原：發現沒斷氣還加強力道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

銀行ATM成垃圾場被酸「台灣日常風景」　照片讓一票人嗆丟臉

腸病毒急診就診人次攀升　腸病毒蠢蠢欲動勿輕忽威脅！

男友曝「曾和妹妹互摸」…出遊會睡同一張床！她震驚：該怎麼辦

北返車潮還在塞！多路段時速20多公里　下午3起車禍接力回堵

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝　熱帶系統發展中「有望成首颱」

「清明水」塗眼皮能見鬼？命理師傻眼解答　1祕法能開運

列車長瘋狂追求！恐怖騷擾盯哨女同事遭起訴　台鐵回應「已調職」

「很抱歉，我不會再去」他衝南韓工作後悔了！　實領38K真相曝

快訊／玉山「15:02下冰雹」直徑0.8公分！現場美景曝光

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」　日期曝光

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

銀行ATM成垃圾場被酸「台灣日常風景」　照片讓一票人嗆丟臉

腸病毒急診就診人次攀升　腸病毒蠢蠢欲動勿輕忽威脅！

男友曝「曾和妹妹互摸」…出遊會睡同一張床！她震驚：該怎麼辦

北返車潮還在塞！多路段時速20多公里　下午3起車禍接力回堵

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝　熱帶系統發展中「有望成首颱」

「清明水」塗眼皮能見鬼？命理師傻眼解答　1祕法能開運

列車長瘋狂追求！恐怖騷擾盯哨女同事遭起訴　台鐵回應「已調職」

「很抱歉，我不會再去」他衝南韓工作後悔了！　實領38K真相曝

快訊／玉山「15:02下冰雹」直徑0.8公分！現場美景曝光

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」　日期曝光

張惠妹驚天粉色西裝「下身失蹤美炸」！　86歲張媽媽突缺席...原因曝光

電價剛調漲！房東「每度電9元收費」　租屋族傻眼：雙北這麼慘？

悍將追分中！7局上再度因雨暫停　樂天以4比2領先

周星馳與朱茵分手「不是因莫文蔚」！　香港記者揭真相：經不起等待

《鬥陣2》泰國騷包英雄「織命」登場　拉拉鍊、蓮花大平台恐成雷隊友

陳鴻文對決前東家5局失1分握勝投資格　砸高國輝相視而笑

蔡依林也去電音趴「追星The Chainsmokers」！　驚喜合照電音教父

薩摩耶「全身潰爛抽搐」被棄路邊　獲救3個月奇蹟重現雪白長毛

宋智孝、池錫辰經紀公司爆「欠藝人酬勞、員工薪水」！　官方發聲了

銀行ATM成垃圾場被酸「台灣日常風景」　照片讓一票人嗆丟臉

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

別愛愛！清明10大禁忌　祖先會回家

今年1號颱風「珊瑚」恐生成　時間曝光

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

8千子孫祭拜！桃園「葉五美公」清明祭祖場面曝

蛤蜊泡鹽水3小時沒吐沙！內行教2招吐爆

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

更多熱門

相關新聞

判斷是否感染腸病毒　醫：精神活力是指標

判斷是否感染腸病毒　醫：精神活力是指標

四月四日兒童節上午，花蓮慈濟醫院兒科病房舉辦「腸病毒遠離我」活動，除了有病房護理師宣導如何預防腸病毒、落實洗手與居家環境消毒等健康衛教，還邀請專業老師表演折氣球，並將製作精美的造型氣球送給所有病童，兒科團隊也特別準備專屬的兒童節禮物送給孩子，陪伴每位住院中的小朋友與家長一起歡度兒童節！

2歲童染「病毒界法拉利」　眼翻白全身抽搐衝急診

2歲童染「病毒界法拉利」　眼翻白全身抽搐衝急診

A流+腸病毒病患人數增　屏基提醒防疫不能鬆

A流+腸病毒病患人數增　屏基提醒防疫不能鬆

2歲妹發高燒「拉血便」！醫點名1食物惹禍

2歲妹發高燒「拉血便」！醫點名1食物惹禍

阿伯「每周急診室報到」！醫憂重病　護理師1句話解答

阿伯「每周急診室報到」！醫憂重病　護理師1句話解答

關鍵字：

腸病毒急診威脅

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

13變性正妹當兵體檢「超香畫面瘋傳」！

台中老夫妻「住」超商1個月　社會局帶回安置

愛莉莎莎新歡「性需求無法滿足」怒離婚！

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面