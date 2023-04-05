腸病毒急診就診人次攀升　腸病毒蠢蠢欲動勿輕忽威脅！

▲清明假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免腸病毒傳播。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假即將結束，連假出遊、返鄉人流可能增加疾病傳播風險，台南目前雖沒有腸病毒感染併發重症確診或腸病毒71型、D68型個案，但近期腸病毒門急診人次已逐漸攀升，另監測台南幼托園所也有多起群聚事件，顯示腸病毒疫情逐漸進入流行期，假期結束返回幼兒園時，家長應注意相關防疫措施，避免病毒傳播。

「媽媽，我嘴巴破掉、喉嚨好痛」、「老公，最近小寶有點發燒，而且食慾很差一直流口水，口水看起來都吞不進去」、「弟弟啊，你的手腳怎麼突然出現水泡」，台南市衛生局請家長們請注意！若出現前述症狀，請注意家中嬰幼兒是否不小心感染到腸病毒了！

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腸病毒容易藉由口沫或分泌物殘留於物品或周遭環境，腸病毒與冠狀病毒不同，外圍沒有套膜，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，所以家長們更要注意：一、勤濕洗手：確實以肥皂依正確步驟「濕、搓、沖、捧、擦」清潔雙手。二、保持環境清潔、通風：一般環境清潔可使用500ppm濃度之漂白水擦拭物體表面，如幼兒常接觸的門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、玩具、遊樂設施、寢具及書本等。巿售家庭用含氯漂白水次氯酸鈉濃度一般在5到6%，可使用約1瓶養樂多（100c.c）的漂白水，稀釋於10公升的自來水中（約8瓶大寶特瓶），濃度即達500ppm。三、確診病童分泌物或排泄物污染之物品或表面，建議使用1000ppm之漂白水擦拭。

如果真的病了，請注意：一、不出入公共場所、不上學：感染腸病毒應在家休息避免上學，腸病毒輕症主要以手足口症及皰疹性咽喉炎為主，目前並沒有特效藥，只能採取症狀治療（如解熱鎮痛），絕大多數患者會在發病後7到10天內痊癒。二、多補充水份、吃冰涼食物、減少口腔潰瘍的疼痛。三、留心觀察病情、小心重症前兆：在幼兒感染腸病毒後的7天內，密切注意是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，一旦出現前述病徵，請立即轉送至台南市腸病毒重症責任醫院（成大醫院、奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、台南市郭綜合醫院）接受適當治療，以免錯過黃金治療時間。

衛生局局長蘇世斌呼籲市民朋友，腸病毒也會感染成人，但症狀較不明顯，所以在吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，仍應落實手部清潔，才能避免將病毒傳染給嬰幼兒，保障全家人的健康。