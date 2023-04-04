路旁抽菸遇警哀求「放我一馬」　通緝犯打悲情牌無效下場曝

▲桃園警分局巡邏員警昨天深夜在桃園區國際路一段發現陳姓男子在路旁抽菸，見巡警盤查當下想閃避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（3）日深夜在桃園區國際路一段路旁邊騎車邊抽菸，見員警上前盤查企圖閃躲，員警請其出示證件，陳男神色慌張辯稱日前沒出庭，知道自己被通緝，因為家境不好想賺錢希望員警「放他一馬」，員警查出陳男因毒品、洗錢等2項罪嫌被通緝，建議他還年輕，應勇於面對司法，帶回偵訊後依法解送桃園地院歸案。

桃園警分局指出，昨晚11時10分許，桃園警分局中路派出所員警巡邏經過國際路一段時，發現1名機車騎士邊騎車邊抽菸，發現員警靠近企圖閃避，員警直覺有異上前盤查。

▲桃園市因案被通緝陳姓男子遇員警盤查，打悲情牌無效後被警方押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

32歲的陳姓騎士神色慌張，員警請其出示證件，陳男辯稱自己之前沒去開庭，知道自己應該被通緝了，因家中經濟不好想多賺點錢才沒去開庭，哀求員警「放他一馬」。員警請陳不要緊張，經確認後查出陳男因涉及洗錢防制法與毒品危害防制條例等2項通緝，目前遭桃園地院發布通緝，員警勸告，陳男還年輕唯有面對司法才能重起人生，陳男見打悲情牌無效，只能配合員警扣上手銬，員警訊問後依洗錢防制法、毒品危害防制條例等案押解歸案。