謊報女性身分+裝病！通緝犯跑給警追遭壓制　狼狽面對刑期

▲通緝犯想落跑被警上前壓制。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水日日前有部轎車違停在路邊，警方巡邏上前盤查，55歲蘇姓駕駛謊報身分，報成女性的身分證字號2，被警方識破後立刻改口佯稱身體不舒服，要求救護車來接卻趁機逃跑，蘇與警方雙方追逐50公尺，蘇男最後被壓制在地，造成警員手腳擦挫傷、蘇男骨裂，經進一步查證，才發現蘇嫌是名「2條通」的通緝犯，他解送歸案後將面臨3年5月刑期。

蘇姓男子過去因護照條例遭判刑1年5月，遭到新北地院通緝，另又因詐欺遭判刑2年遭彰化地檢署發布通緝。蘇男28日晚間9時許，駕車行經淡水區長興街時，因違停在路邊，遭到警方盤查。

淡水中山路派出所警員石永軒、吳聿倫上前詢問蘇嫌，要求他報出身分證字號時，他卻荒謬說出，身分證號第一碼2(女性)、姓名也查無資料，員警厲聲進一步詢問時，蘇男眼見遭識破，連忙使出苦肉計，突然蹲下身子直嚷著身體不舒服，要求救護車送醫。

蘇嫌趁機拔腿狂奔，但只逃逸50公尺就被石員飛撲逮捕，蘇左膝骨裂、臉部擦傷，石姓員警則是手腳擦挫傷，警力迅速到場聯手將蘇嫌制伏查驗身分後，確認他的通緝身分，隨即將他戒護送醫、解送歸案，讓他迎接3年5月牢飯。