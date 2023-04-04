高雄男騎士險釀「行人地獄」！拒檢落跑...被揪出神明前做壞事

▲月男因路況不熟迴轉不慎自撞倒地，當場遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市旗山區一名約58歲的月姓慣竊，日前騎機車未禮讓行人，遭到巡邏員警發現攔查，月嫌假意配合卻趁隙逃跑，卻因不熟悉路況，加上迴轉不慎自摔，當場遭到逮捕，警方經查後發現月嫌還涉及旗山區、杉林區二起竊盜案件，訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢察署偵辦。

旗山分局甲仙分駐所副所長蔡宗宏、警員黃世明於2日下午3時40分許巡邏行經甲仙區文化路、中正路口時，發現月姓男子騎乘機車，穿越行人斑馬線時未禮讓行人明顯違規，隨即上前攔查。

▲月男竊取杉林區桐竹路竊取土地公廟內金牌一面。（圖／記者吳世龍翻攝）

月男先是假意配合接受攔檢，卻在查對身分資料時，趁隙逃離現場，員警見狀立即跟隨在後，就在行經甲仙區東安里和南巷口時，因不熟悉路況加上迴轉時不慎自摔倒地。

員警到場喝止月嫌，並當場認出他涉及大洲所轄區的竊盜案件，隨即帶回所內調查。經查後發現月男在旗山區、杉林區都涉有竊盜案，分別於3月2日在杉林區桐竹路竊取土地公廟內金牌一面（價值約4,300元）；3月30日在旗山區中洲路竊取雜貨店收銀機內現金17,000元。

▲月男竊取旗山區中洲路竊取雜貨店收銀機內現金17,000元。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方透過監視器畫面比對，發現月男的身形及車輛特徵與先前二起竊盜案相符，只是他萬萬沒想到，因騎車未禮讓行人遭到員警攔查，冥冥之中自有定數，訊後依竊盜罪嫌函將他送橋頭地檢察署偵辦。