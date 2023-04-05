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小S曬居家用餐照　女作家12點批「噁心」教壞女兒：汪小菲不會這樣

▲▼小S曬居家用餐照　她列12點批「噁心」教壞女兒：汪小菲不會這樣。（圖／翻攝自臉書／徐熙娣）

▲小S曬出居家用餐照，但被李文批評「吃飯禮儀噁心，把幾個女兒也教壞了」。（圖／翻攝自臉書／徐熙娣）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）2日在臉書分享家庭生活照，內容是她與女兒在餐桌上吃飯，結果遭已故作家李敖的女兒李文痛批「吃飯禮儀噁心，把幾個女兒也教壞了」，更列出12點禮儀，「相信汪小菲用餐禮儀不會像S家一樣，北京人對這個很在意」。

李文在臉書撰文批評，又是一個台灣的藝人、媒體人、當官、公眾人物奇醜無比的吃相，「這次是小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了：在自己家裡都這個德性了，去了外面不敢想像。」

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李文列出的用餐禮儀有12點：

一、在家裡吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正，否則對消化不好，這是家教問題。

二、吃飯的時候不能用手機。

三、在家吃飯也要用標準的餐巾或餐紙。

四、用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯。

五、每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙。

六、喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面。

七、自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裡面。吃完了要放在桌子上。

八、不要用過長的用具在你的杯子裡面，特別是筷子。

九、不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年孩子在你旁邊看到你這種行為。

十、吃飯時不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋（連腳跟都不能跑出來）。

十一、假如桌上已經有餐墊，大家全都要用。不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子。

十二、不要把湯匙、叉子、刀子、筷子等放在藤製餐墊上，會有細菌不好清理，也不好看。可以放在餐巾或者餐紙或者餐具小架子上。

李文說，當所謂模特以前，可不可以先把基本的禮儀學好？「我相信我的北京老鄰居汪小菲用餐禮儀不會像S家一樣，北京人對這個很在意。」

貼文一出，一些網友認同李文的看法，但也有人抱持不同看法，「我不喜歡小S，但照片中只是跟家人在一起放鬆的樣子。上面十二點我僅認同不要抖腳。在家陪家人怎麼放鬆怎麼來就好。不是每個家庭都書香門第，不要活得太累了。」

對此，李文反嗆網友，「應該是你活得太累吧，小時候在家裡吃飯需要家長要好好教，要不然小孩子長大後出去外面連叉子都不會拿，紙巾也不曉得怎麼擦嘴，是不是家長要負責任呢？難怪台灣人的形象在國外有多可怕，還拼命地喜歡去外面旅遊，看來你們全家大小都需要學一些禮儀！sad！」

▼李文批評「難怪台灣人的形象在國外有多可怕」。（圖／翻攝自臉書／李文）

▲▼小S曬居家用餐照　她列12點批「噁心」教壞女兒：汪小菲不會這樣。（圖／翻攝自臉書／李文）

 

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